Non è L’arena 26 gennaio 2022 dalle trattative per il Quirinale alla lotta contro il Covid

Condividi su

Non è L’arena torna con un nuovo appuntamento oggi, mercoledì 26 gennaio 2022. Il programma condotto da Massimo Giletti è in onda in diretta alle 21.15 su La7. Dopo la puntata della scorsa settimana, ecco gli argomenti di cui si occupa il padrone di casa.

Non è L’arena 26 gennaio 2022 riflettori sul Quirinale

Riflettori puntati sul Quirinale: al centro della discussione di questa sera, la trattativa tra i leader dei partiti per trovare il nome del nuovo presidente della Repubblica e le conseguenze sul futuro del governo. Se ne parlerà in studio con Tommaso Cerno, Luca Telese e Daniela Santanchè.

La lotta al Covid

Cosa non ha funzionato e continua a non funzionare dopo due anni nella lotta al Covid? Immagini, servizi e reportage, condurranno i telespettatori in un viaggio tra le lacune della medicina territoriale e nelle terapie intensive. Il tutto per constatare realmente come si evolve la situazione nel nostro Paese.

Le Regioni, sulle terapie intensive hanno detto la verità? I conti tornano davvero oppure c’è qualcosa che ancora non sappiamo?

Le cure contro il Covid

Si parlerà poi anche delle cure contro il covid: perché si parla così poco delle monoclonali?

Infine la testimonianza in studio di due figlie la cui mamma è morta per Covid , seguiva una terapia telefonica domiciliare e non si era vaccinata perché credeva più nella rete e nei tanti che spingevano l’attenzione sui rischi legati ai vaccini. Parteciperanno al dibattito Pierpaolo Sileri, Guido Crosetto, Matteo Bassetti, Peter Gomez, Carmela Rozza, Luca Pani, Emanuele Monti, Alessandro Vergallo, Pasquale Bacco, Sandra Amurri, Anna Mazzonetto, Alberto Contri e Alberto Donzelli.

Non è L’arena 26 gennaio 2022: economia in ginocchio

Due anni di pandemia hanno messo in ginocchio anche e soprattutto l’economia. A farne le spese diverse categorie produttive come quella degli albergatori e dei commercianti, ai quali si darà voce con un collegamento da una delle piazze più belle del mondo, Piazza Navona. Se ne discuterà con Flavio Briatore, Momi El Hawi, Elisabetta Gualmini e Gianluigi Paragone.