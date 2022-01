Back to school diretta 26 gennaio: i ripetenti dell’ultima puntata

Condividi su

Oggi, mercoledì 26 gennaio Nicola Savino torna in onda con una nuova e imperdibile puntata di Back to School in prima serata su Italia 1. Il fortunato format ha come protagonisti dei personaggi noti del mondo dello spettacolo che devono rifare l’esame di quinta elementare.

Back to School diretta 26 gennaio: i ripetenti e i rimandati

Quarta puntata di Back to School con nuovi personaggi pronti a mettersi alla prova. Questa settimana i ripetenti vipponi che si metteranno in gioco sono: Evaristo Beccalossi, Lory Del Santo, Denis Dosio, Martina Hamdy e Andrea Lo Cicero. I rimandati della scorsa puntata invece sono Antonella Elia ed Enzo Miccio.

Prende inizio l’ultima puntata della prima edizione di Back to school. Si inizia con la clip dell’arrico di Lory Del Santo al campus. Emma crede che la nuova ripetente abbia bisogno di aiuto per vestirsi, perché indossa abiti tutti neri. Le materie a lei assegnate sono musica e matematica.

Irene ed Emma sarranno le maestrine di Lory.

Vengono mandate in onda le clip degli altri ripetenti. Si iniziano con le lezioni, alcuni vip fanno i primi scivoloni culturali. Arrivano i primi giudizi. Lory ha ricevuto un pessimo giudizio. Si prosegue con un recap dei momemti salienti del percorso di Enzo Miccio, che è stato rimandato.

Il wedding planner è chiamato a risposndere alle domande della commissione. Si inizia con le domande di storia. La materia a sorpresa è inglese. Il rimandato risponde in maniera corretta.

Lory Del Santo e la lezione di musica

La ripetente non prende seramente il suo impegno e accampa scuse per non aver studiato. Lei e la musica seembrano due mondo separati. Dopo aver visto la serietà e l’impegno della maestrina alla fine Lory sembra si stia affezionando alla musica. Merito anche dei metodi sperimentali di Emma.

Le maestrine fanno la verifica finale. Lory non è molto preparata. Il suo giudizio è pessimo meno. E’ peggiorata. Inizia l’esame davanti alla commissione. La ripetente risponde correttamente. Purtroppo la Del Santo va molto male in grammatica.

Lei è molto critica nei confronti della scuola italiana. La professoressa non sembra molto contenta dell’esame.

Si procede con la prova di cultura generale a cui partecipano tutti i ripetenti. Finito l’esame si passa a rivedere le lezioni di Andrea Lo Cicero con i maestrini. Non ha fatto i compiti assegnati. La verifica sembra andare bene. Il giudizio è ottimo.

Andrea inizia l’esame di quinta elementare. Per lui esame di Arte. Cade su un’opera di Duchamp. Si passa alla prova di matematica.

Back to school diretta 26 gennaio: l’esame di Evaristo Beccalossi e Denis Dosio

Evaristo sembra si sia impegnato anche se in inglese stenta un po’. I maestrini sono fiduciosi. Evaristo si presenta alla commissione per l’esame di quinta elementare. La materia a sorpresa è educazione civica. Come sarà amdata a Denis Dosio?

Il test d’ingresso sembra andar bene, ma il comportamento del ripetente non piace. Il giudizio delle maestrino è pessimo. La lezione di scienze non va bene. Denis non si comporta in maniera rispesttosa. Inizia l’esame di quinta elementare.

Si inizia con Scienze.L’esame non sta andando bane. La materia a sorpresa è Geografia. L’esame non va per niente bene, anzi la commissione si indispone per il comportamento assunto da Dosio. Nel frattempo si apprende che uno dei maestrini è stato corrotto da Ignazio Moser.

Si prosegue con la prova del Dettato. Lory ha delle difficoltà.