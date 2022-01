Stasera in tv sabato 29 gennaio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 29 gennaio 2022. Su Rete 4 continua la saga dei film targati 007: stasera, 007 – Il mondo non basta con Pierce Brosnan. Su Real Time invece va in onda il docu-reality Vite al limite.

Stasera in tv sabato 29 gennaio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, il varietà Tali e quali. Con la puntata di oggi si conclude la gara musicale condotta da Carlo Conti, riservata a concorrenti non famosi. In gara, nel minitorneo finale, il vincitore di questa sera e i tre delle puntate precedenti, oltre a Veronica Perseo, prima classificata nella puntata speciale trasmessa nel 2019.

Su Rai 5, invece, alle 21.15, serata di danza: I Am Beautiful. Nove interpreti creano una danza di bellezza sulla partitura musicale eseguita dal vivo dai Lautari. Da un’idea di Nello Calabrò e Roberto Zappalà, anche coreografo e regista. Il titolo è ispirato a una scultura di Rodin.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Creato e condotto da Maria De Filippi spopola anche sul web, in particolare sui social Twitter e Instagram. Durante la prima edizione di questa edizione, che ha sfiorato il 30% di share, il caso di Alessia, tradita dal marito con una cugina, è stato tra i topic più commentati.

Su La7, invece, alle 21.15, Eden. Salvaguardare il nostro pianeta non è facile, ma l’entusiasmo e la voglia di trasformare un sogno in realtà sono i punti di forza di Licia Colò, che continua a raccontare scoperte, investimenti e intuizioni del movimento “green”.

Su Real Time, alle 21.15, il docu-reality Vite al limite. A causa del suo peso, Ryan ha perso il lavoro e trascorre la maggior parte del suo tempo in casa, su una sedia reclinabile. L’uomo ora vuole reagire: non vuole fare la stessa fine di suo padre, morto quando pesava più di 300 chili.

I film di questa sera sabato 29 gennaio 2022

Su Raitre, alle 21.45, il film drammatico del 2022, La conferenza, con Simon Schwarz, Fabian Busch. Gennaio, 1942. A Wannsee, alla periferia di Berlino, il gerarca nazista Reynhard Heydrich (Philipp Hockmair), capo dell’Ufficio di sicurezza del Reich, dirige una riunione che formalizza i piani per la “soluzione finale della questione ebraica”, che porterà alla deportazione e allo sterminio di milioni di persone.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1989, di Bruce Beresford, A spasso con Daisy, con Jessica Tandy. Georgia, Anni 50. L’anziana e burbera signora Werthan, vincendo i pregiudizi razziali, instaura con il proprio autista di colore un rapporto di amicizia molto profondo.

Su Rete 4, invece, alle 21.25, il film di spionaggio del 1999, di Michael Apted, 007 – Il mondo non basta, con Pierce Brosnan, Maria Grazia Cucinotta. Bond (Pierce Brosnan) viene incaricato di proteggere Elektra King (Sophie Marceau), figlia di un magnate del petrolio ucciso sul Mar Caspio. La donna è nel mirino del terrorista Renard. Nella difficile e pericolosa missione l’agente è aiutato da Christmas Jones (Denise Richards), esperta di armi nucleari.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2017, di Kyle Balda, Pierre Coffin con la voce di Max Giusti, Cattivissimo me 3. Gru e la moglie vengono licenziati dalla Lega Anti Catttivi per non aver fermato il progetto criminale del malvagio Balthazar Bratt. Mentre cerca di riottenere il lavoro, Gru fa una sconcertante scoperta: ha un gemello, Dru, di cui ignorava l’esistenza. Un fratello che non vede l’ora di calcare le sue spregevoli orme.

20 Mediaset, Iris, Italia 2, Cine34

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 1996, di Roland Emmerich, Independence Day, con Will Smith, Randy Quaid. Il 2 luglio 1996 la Terra sta per essere invasa da una razza aliena. La salvezza dell’umanità è nelle mani del capitano Hiller e dello specialista in telecomunicazioni Levinson.

Su Iris, invece, alle 21.00, il film drammatico del 2002, di Nick Cassavetes, John Q., con Denzel Washington, James Woods. John Quincy Archibald è padre di un bambino gravemente malato cui l’assicurazione non intende pagare le cure necessarie. Pronto a tutto, pur di salvarlo, si barrica in ospedale.

Su Italia 2, invece, alle 21.15, il film drammatico del 2014, di Henry Hobson, Contagious – Epidemia mortale, con Arnold Schwarzenegger. Un’epidemia ha colpito gli Stati Uniti, trasformando le persone in zombie. Wade Vogel, contadino del Midwest, rimane accanto alla figlia nonostante sia stata colpita dal virus.

Su Cine34, alle 21.00, il film western del 1978, di Lucio Fulci, Sella d’argento, con Giuliano Gemma. Il pistolero Roy, soprannominato “Sella d’argento”, vuole vendicarsi di Barrett, che ha ucciso suo padre. Durante un agguato, però, salva la vita al piccolo Thomas Jr, nipote del suo nemico.

Stasera in tv sabato 29 gennaio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film giallo del 2021, I delitti del Barlume – A bocce ferme, con Filippo Timi. In punta di morte, l’industriale Corradi aggiunge alle sue ultime volontà la confessione di avere ucciso, anni addietro, il padre Camillo. Viviani e la vicequestore Martelli indagano.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film drammatico del 2014, di Angelina Jolie, Unbroken, con Jack O’Connell. La storia di Louis Zamperini, atleta olimpionico ed eroe di guerra. Nel 1942, dopo aver passato 47 giorni su una zattera nel Pacifico, lo recuperano i Giapponesi. Subirà le angherie di un sadico sergente.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film d’azione del 2019, di Henry Alex Rubin, Semper Fi – Fratelli in armi, con Jai Courtney. L’ufficiale di polizia Callahan presta servizio nelle Marine Corps Reserves. L’uomo deve affrontare un dilemma etico quando si tratta di aiutare suo fratello in prigione.