Questa sera, 28 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata in diretta del Grande fratello Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

Grande Fratello Vip, 28 gennaio 2022, diretta, nuovi ingressi nella Casa

Inizia il programma. Ancora una volta Soleil e Delia si confrontano sul loro triangolo amoroso con Alex.