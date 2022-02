Fosca Innocenti prima puntata Canale 5 – trama, cast, anticipazioni

Condividi su

Canale 5 propone oggi la prima puntata della fiction Fosca Innocenti. Si tratta di un prodotto di genere poliziesco con atmosfere da commedia e ingredienti sentimentali.

La produzione è dell’Italia, l’anno di realizzazione è il 2021 e la fiction si compone in tutto di quattro prime serate. La durata di ogni puntata è di un’ora e 40 minuti circa.

Fosca Innocenti – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Fabrizio Costa e Simone Poggi. Protagonisti principali sono Fosca Innocenti e Cosimo interpretati rispettivamente da Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Nel cast anche Cecilia Dazzi nel ruolo di Rosa Lulli.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare ad Arezzo e zone limitrofe.

La produzione è della Banijay Studios Italy in collaborazione con RTI (Reti Televisive Italiane).

Il titolo internazionale è Fosca: A Tuscan Policewoman.

Fosca Innocenti prima puntata – trama

Ogni mattina, Fosca Innocenti dopo una galoppata in sella al suo cavallo Sansone e la colazione preparata dalla tata Bice, guida il commissariato di Arezzo con una squadra quasi esclusivamente femminile. C’è Giulia, un’ispettrice fuori dagli schemi. E poi Rosa, una poliziotta con un matrimonio un po’ stanco. E davanti al pc, arrivato dalla Sicilia, ecco Pino che predilige la scrivania all’azione.

Il legame più profondo di Fosca è Cosimo, il suo migliore amico un po’ farfallone. Ha un’enoteca e sta meditando un trasferimento a New York. Durante una rapina in banca, perde la vita il ricco proprietario di un bar mentre il responsabile della sicurezza fredda un rapinatore in fuga. La PM Perego pretende che Fosca consegni al più presto alla giustizia i responsabili della rapina. Per risolvere il caso Fosca si affiderà al suo olfatto straordinario e capace di trasformare in indizi gli odori percepiti sul luogo del crimine. Ma il testimone chiave di questa indagine sarà un barbone.

Secondo episodio

C’è un nuovo delitto su cui far luce ad Arezzo, e colpisce Fosca molto da vicino: la vittima è Asia Borghi, una ex compagna di scuola che il vicequestore aveva allontanato per un’antica ruggine. Per Fosca, è il passato che torna a bussare alla sua porta.

Asia dopo aver tentato, a Milano, la carriera di attrice, era tornata in città per insegnare recitazione in un liceo. Chi l’ha uccisa? Fosca, con il suo olfatto straordinario, riesce a ricostruire la dinamica del delitto ma ora occorre trovare un responsabile: le indagini coinvolgono il mondo della scuola, allargandosi ad un gruppo di nomadi e all’ex amante della vittima. Il tutto mentre il trasferimento di Cosimo a New York si avvicina, rendendo Fosca sempre più inquieta.

Fosca Innocenti – il cast completo

Di seguito il cast del film Fosca Innocenti e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Vanessa Incontrada : Fosca Innocenti

: Fosca Innocenti Francesco Arca : Cosimo

: Cosimo Desirée Noferini : Giulia De Falco

: Giulia De Falco Cecilia Dazzi : Rosa Lulli

: Rosa Lulli Francesco Leone : Pino Ricci

: Pino Ricci Giorgia Trasselli : Bice

: Bice Claudio Bigagli : Dottor Fontana

: Dottor Fontana Maria Malandrucco : Susy

: Susy Irene Ferri : PM Giuliana Perego

: PM Giuliana Perego Luca Capuano : Walter Baroni

: Walter Baroni Antonella Fattori : Eleonora Barberis

: Eleonora Barberis Maria Toesca : Elvira Lucchesi

: Elvira Lucchesi Emma Kovac : Anka Petrescu “L’angelo”

: Anka Petrescu “L’angelo” Giampiero Mancini : Dario Barbieri

: Dario Barbieri Teresa Tanini : Nicoletta Renzi

: Nicoletta Renzi Giovanni Guidelli : Filippo Davanzati

: Filippo Davanzati Elisabetta Pellini : Ornella Davanzati

: Ornella Davanzati Eleonora Cappelletti : Asia Borgi

: Asia Borgi Riccardo Terrana : Simone Biondi

: Simone Biondi Lidia Disclafani : Ila Pucci

: Ila Pucci Costantino Seghi : Max Davanzati

: Max Davanzati Rosario Campisi : Benzinaio

: Benzinaio Alberto Gimignani : Albert Morucci

: Albert Morucci Massimiliano Benvenuto : Francesco Rossi

: Francesco Rossi Simon Grechi : Marcello Ognis

: Marcello Ognis Claudia Zanella : Oriana Altovitti

: Oriana Altovitti Federico Mariotti : Ugo Vannini

: Ugo Vannini Sarah Biacchi : Jutta Fisher

: Jutta Fisher Giulio Pampiglione : Don Paolo

: Don Paolo Pierluigi Gorini : Don Rocco

: Don Rocco Lorenzo Renzi : Toni D’Angelo

: Toni D’Angelo Paolo Giommarelli : Ennio Corsi

: Ennio Corsi Idamaria Recati : Martina Corsi

: Martina Corsi Chiara De Palo : Olga Corsi

: Olga Corsi Elisa Billi : Giovanna Vannucci

: Giovanna Vannucci Diego Riace: Christian Corsi