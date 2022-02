Stasera in tv domenica 13 febbraio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 13 febbraio 2022. Su Raitre, il talk show Che tempo che fa con Fabio Fazio. Su La7, l’attualità con Non è L’Arena, condotto da Massimo Giletti.

Stasera in tv domenica 13 febbraio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction L’amica geniale 3. Anche stasera due episodi. Il primo s’intitola, La Cura. Lila (Gaia Girace) sta sempre peggio, stremata dal lavoro alla Soccavo. Elena vorrebbe fare qualcosa per migliorare la sua condizione e perciò chiede consiglio ai suoceri. Adele la sprona a scrivere un articolo di denuncia e Elena riesce a far pubblicare il suo articolo su L’Unità. A seguire, il secondo episodio Guerra fredda. Pietro ed Elena si sposano in Comune davanti a pochi intimi. Adele coglie alla sprovvista la nuora con un ricevimento a sorpresa. Elena si sente tradita e raggirata, ma deve fare buon viso a cattivo gioco.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Ormai non c’è più limite alla capacità di Fabio Fazio di convincere personaggi di fama mondiale a intervenire nel suo show. Lo scorso 6 febbraio ad accettare l’invito del conduttore è stato addirittura Papa Francesco: l’evento è stato annunciato sobriamente con un promo durante il Festival di Sanremo.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente – Prima serata. Anche stasera Veronica Gentili rinnova ai telespettatori l’invito ad approfondire in sua compagnia i temi più caldi del momento. Con l’aiuto di servizi esclusivi e del contributo dei suoi ospiti, la conduttrice stimola il dibattito sulla situazione politica italiana, per poi passare al tema dell’emergenza sanitaria.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Massimo Giletti analizza la situazione politica di casa nostra: riuscirà la necessità di un governo autorevole e coeso a prevalere sugli egoismi delle varie componenti? Spazio poi a un aggiornamento della situazione pandemica.

Su Nove, alle 21.25, serata di prosa: Sono nata il 23. Ancora una serata in compagnia del teatro di Teresa Mannino. Un divertente racconto autobiografico che parte dalla sua infanzia in Sicilia. La Mannino rievoca i mitici Anni 70 e indaga sull’evoluzione dei rapporti tra genitori e figli.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Drag Race Italia. Le concorrenti sono rimaste in 4: ultime sfide e passerelle. Priscilla, Chiara Francini, Tommaso Zorzi e Ambra Angiolini, giudice ospite, devono valutare i look della sfilata a tema “Eleganza Extravaganza”. Chi sarà l’Italia’s First Drag Superstar?

I film di questa sera domenica 13 febbraio 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 1999, di Oliver Stone, Ogni maledetta domenica, con Al Pacino. Miami: l’allenatore Tony D’Amato entra in crisi quando i suoi ragazzi iniziano a perdere. Ad aggravare la situazione, ci si mette la proprietaria che vuole vendere la squadra.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 2019, di Charles Martin Smith, Un viaggio a quattro zampe, con Jonah Hauer-King. Belle, cane femmina da caccia, viene portata via dai suoi padroni perché ritenuta pericolosa. Percorrerà chilometri, dal Colorado all’Arizona, per ritrovare la sua amata famiglia.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2009, di Gennaro Nunziante, Cado dalle nubi, con Checco Zalone, Dino Abbrescia. Checco (Checco Zalone), trentenne pugliese che sogna di sfondare come cantante, lavora come muratore nella ditta dello zio. Lasciato dall’amata Angela e deriso dai concittadini che lo considerano un fallito, decide di cercare fortuna a Milano. Qui si stabilisce a casa di suo cugino Alfredo.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2017, di Jordan Vogt-Roberts, Kong: Skull Island, con Tom Hiddleston, Samuel Leroy Jackson. 1973: il capitano britannico James Conrad (Tom Hiddleston) guida un gruppo di scienziati, soldati ed esploratori su un’isola sperduta del Pacifico. I membri della spedizione non hanno idea di ciò che li attende: l’isola infatti è il regno del potente e gigantesco gorilla Kong, l’ultimo della sua specie.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2019, di Terry Ingram, Un San Valentino molto speciale, con Brendan Penny, Rachael Leigh Cook. Nate e Frankie hanno deciso di sposarsi. Ma dopo aver ottenuto un pessimo risultato a un test di compatibilità e qualche problema al lavoro, cominciano ad avere dei ripensamenti.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1995, di Franco Zeffirelli, Jane Eyre, con Charlotte Gainsbourg. Inghilterra, 1820. L’orfana Jane viene assunta come istitutrice della piccola Adele presso la casa del signor Rochester. L’uomo, attratto dalla ragazza, decide di sposarla.

Stasera in tv domenica 13 febbraio, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2011, di J. C. Chandor, Margin Call, con Kevin Spacey. 2008. Sam, broker a Wall Street, deve fare i conti con la sua coscienza. I vertici della società d’investimenti per cui lavora, infatti, vogliono attuare un piano ai limiti della truffa per evitare il fallimento.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2017, di Nicolas Vanier, Belle & Sebastien – Amici per sempre, con Félix Bossuet. Pierre e Angelina vorrebbero trasferirsi in Canada, ma Sebastien non vuole. La situazione si complica quando uno sconosciuto si presenta sostenendo di essere il proprietario di Belle.