Non è L’arena 13 febbraio, dalle rivelazioni di Palamara al paese dei no vax

Non è L’arena torna con un nuovo appuntamento questa sera, domenica 13 febbraio. Il programma condotto da Massimo Giletti è in onda in diretta alle 21.15 su La7. Ecco, dopo la scorsa puntata, quali sono le tematiche di cui si occupa il giornalista nella puntata odierna.

Non è L’arena 13 febbraio, la vicenda del liceo di Castrolibero

In primo piano,, a Non è L’arena del 13 febbraio, la vicenda inquietante del liceo di Castrolibero in Calabria: presunte molestie sarebbero state perpetrate da anni da uno stimato professore nei confronti di alcune studentesse. Cosa è successo e cosa sta succedendo in quella scuola occupata dai ragazzi? I telespettatori lo scopriranno con un collegamento in diretta dall’Istituto insieme all’ex ministro Lucia Azzolina.

Le rivelazioni di Luca Palamara

Ancora una volta,Massimo Giletti si sofferma sulle rivelazioni sconvolgenti di Luca Palamara nel libro “Lobby e Logge”. Un mondo parallelo che agisce dietro le quinte, su binari di legalità formale, e si infiltra pericolosamente nelle crepe del sistema giudiziario. Parteciperanno al dibattito Alessandro Sallusti, Sandra Amurri e Luigi De Magistris.

La situazione negli ospedali per il Covid

A distanza di due anni dalla lotta al Covid qual è la situazione negli ospedali? Immagini e filmati condurranno il pubblico di Non è L’arena, in un viaggio tra le carenze della rete sanitaria territoriale pubblica. Se ne discute in studio con Luigi De Magistris, Nello Trocchia e Pierino Di Silverio.

Non è L’arena 13 febbraio il paese dei no vax

Tra gli argomenti della puntata odierna, Massimo Giletti si occupa anche del paese dei no vax. Si tratta di una comunità di seimila persone non vaccinate nel cuore dell’Appennino bolognese che addirittura ha contestato la scelta di chi si è vaccinato. Fino a che punto può arrivare la rabbia dei no vax e cosa c’è dietro? Se ne parla in studio con Pasquale Bacco, Mariano Amici, Paolo Mezzana, Luca Telese.