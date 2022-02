Stasera in tv domenica 20 febbraio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 20 febbraio 2022. Su Raitre, il talk show Che tempo che fa con Fabio Fazio. Su Rete 4 l’attualità con Zona bianca, programma con Giuseppe Brindisi.

Stasera in tv domenica 20 febbraio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction L’amica geniale 3. Anche stasera due episodi. Il primo s’intitola, “Terrore”. Elena (Margherita Mazzucco) sposa la causa femminista e per questo litiga con Pietro. Pasquale e Nadia, sporchi e maleducati, arrivano senza avvisare a casa di Elena a Firenze; lui tratta Pietro con ostilità. Dopo la loro partenza, Elena e il marito litigano di nuovo.

A seguire, il secondo episodio, “Diventare”, con Gaia Girace. In villeggiatura il piccolo Gennaro litiga spesso con le figlie di Elena, ma lei resta tollerante finché non li scopre mentre giocano al dottore. In una telefonata con Lila, Elena viene a sapere che sua sorella sta frequentando Marcello Solara. Sconcertata, si reca a Napoli per discuterne di persona con lei.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. In onda con successo dal 2003, il talk show di Fabio Fazio ha toccato il proprio record di ascolto lo scorso 6 febbraio con la puntata che ha ospitato Papa Francesco e i vincitori di Sanremo, Mahmood e Blanco: la media dalle 20.37 alle 22.15 è stata di 6.731.000 spettatori, pari al 25.4% di share.

Programmi Mediaset, La7, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Molti suoi colleghi prediligono uno stile grintoso, ai limiti dell’invettiva. Giuseppe Brindisi invece preferisce i toni pacati, ma questo di certo non toglie autorevolezza al suo programma che, settimana dopo settimana, tiene informati i telespettatori sugli argomenti che monopolizzano l’attenzione generale.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Servizi esclusivi, monologhi che sfociano spesso in veri e propri atti d’accusa, faccia a faccia con i protagonisti dell’attualità politica e sociale. Ogni appuntamento con Massimo Giletti riserva sempre qualche colpo di scena.

Su Nove, alle 21.25, serata di prosa: Sento la terra girare. Teresa Mannino porta in tv il suo ultimo spettacolo incentrato sulla salvaguardia ambientale. Con la sua verve comica, parla anche di temi della sua quotidianità: dai cinquantenni che sembrano ventenni, alle tradizioni della sua Sicilia.

I film di questa sera domenica 20 febbraio 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film horror del 1994, di Norman Jordan, Intervista col vampiro, con Tom Cruise, Brad Pitt. In una stanza d’albergo, Louis racconta al giornalista Malloy la storia della sua vita. Tutto inizia due secoli prima a New Orleans, quando viene reso un vampiro da misterioso Lestat.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2018, di A. Blossier, Remi, con Maleaume Paquin. Remi, un orfano di 10 anni, viene affidato a Vitalis, un musicista di strada che si esibisce in giro per la Francia con il fedele cane Capi e la scimmietta Joli-Coeur. Durante il viaggio Remi scoprirà le proprie origini.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2010, di Gennaro Nunziante, Che bella giornata, con Checco Zalone, Nabiha Akkari. Checco (Checco Zalone), un ragazzo pugliese che sogna di fare il carabiniere, trova lavoro a Milano come addetto alla sicurezza del Duomo, ma provoca solo danni. Tutto cambia quando incontra Farah (Nabiha Akkari), una giovane araba che finge di essere una studentessa ma in realtà progetta un attentato.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film drammatico del 2003, di Edward Zwick, L’ultimo samurai, con Tom Cruise, Ken Watanabe. 1876. Il capitano nordista Algren accetta l’incarico di addestrare il nuovo esercito giapponese. Al primo scontro, però, il samurai, ribelle Katsumoto lo cattura e lo porta al suo villaggio.

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 2016, di Stephen Frears, Florence, con Meryl Streep, Hugh Grant. Florence Foster Jenkins sogna di diventare una cantante lirica ma è terribilmente stonata. Il marito l’asseconda, ma poi lei decide di esibirsi in pubblico alla prestigiosa Carnegie Hall.

Stasera in tv domenica 20 febbraio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2015, di Denis Villeneuve, Sicario, con Emily Blunt, Benicio del Toro. L’agente dell’Fbi Kate Macer prende parte a una Task force diretta da Matt Graver per catturare un narco trafficante messicano. Le sue certezze verranno messe a dura prova.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Tobi Baumann, Ghosthunters – Gli acciappafantasmi, con M. Parker. Il piccolo Tom stringe amicizia con un fantasma, fuggito dal castello dove abitava a causa di uno spirito malvagio. Per aiutarlo, il ragazzo chiede aiuto all’acchiappafantasmi Hetty.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2020, di Ric Roman Waugh, Greenland, con Gerard Butler, Morena Baccarin. Una cometa si sta avvicinando pericolosamente alla Terra. John, assieme all’ex moglie Allison e al figlio Nathan, affronta un viaggio disperato verso un possibile rifugio.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di fantascienza del 2014, di Michael e Peter Spierig, Predestination, con Ethan Hawke. Un agente temporale viaggia in segreto per impedire i crimini. L’ultimo incarico che gli viene assegnato è quello di catturare l’unico killer che da sempre continua a sfuggirgli.