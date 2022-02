Stasera in tv sabato 19 febbraio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 19 febbraio 2022. Su Raitre, il programma di Roberto Saviano, Insider. Su Canale 5, invece va in onda il people show C’è posta per te con Maria De Filippi.

Stasera in tv sabato 19 febbraio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.35, il game show Affari tuoi – Formato famiglia. E’ tutta nuova l’edizione del gioco dei pacchi al via questa sera. La presenta Amadeus, che si avvale della collaborazione di sua moglie, Giovanna Civitillo. Ogni sabato assisteremo a dueb partite: alla prima partecipa un concorrente con la sua famiglia, la seconda invece è riservata a una celebrità.

Su Raitre, alle 21.45, Insider. Nella seconda puntata Roberto Saviano incontra la testimone di giustizia Piera Aiello, vedova di mafia che si è ribellata a Cosa Nostra denunciando gli assassini del marito. La sua storia è l’occasione per ricordare anche il giudice Paolo Borsellino che l’accompagnò nel suo percorso di testimonianza.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Guerra e Pace. Va in scena il secondo di due spettacoli tratti dai primi libri del capolavoro di Lev Tolstoj, nella riscrittura di Letizia Russo con la regia di Andrea Baracco. A indossare i panni di Pierre Bezuchov è l’attore Stefano Fresi.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Anche questa edizione del longevo people show di Maria De Filippi viaggia su medie d’ascolto altissime. Il record stagionale è stato toccato con la puntata del 29 gennaio, che ha superato il 31% di share, un risultato quattro volte superiore a quello dello speciale di Porta a porta su Raiuno.

Su La7, alle 21.15, Eden. Le meraviglie della natura, i capolavori dell’arte, le tecnologie più moderne per difendere la Terra: anche stasera Licia Colò ci guida con passione in un viaggio emozionante e mai retorico alla scoperta del mondo “green”.

Su Real Time, alle 21.15, il docu-reality Vite al limite. Lacey è arrivata a pesare circa 270 Kg e, a causa della sua grave obesità, esce poco di casa. Fortunatamente ha trovato l’amore con Ricky. La sorella di lui, però, non approva il comportamento di Lacey e interferisce nel loro rapporto.

I film di questa sera sabato 19 febbraio 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2002, di Peter Kosminsky, White oleander – Oleandro bianco, con Michelle Pfeiffer. Il lungo e doloroso pellegrinaggio di Astrid, adolescente con madre-artista in prigione per omicidio, tra istituti e famiglie. Fino a quando riuscirà a trovare la sua strada.

Su Rete 4, alle 21.25, il film di spionaggio del 2006, di Martin Campbell, Casino Royale, con Daniel Craig. James Bond (Daniel Craig) è sulle tracce di Le Chiffre (Mads Mikkelsen), un faccendiere colluso con il terrorismo internazionale. Durante la missione, l’agente segreto conosce Vesper Lynd (Eva Green), una bellissima funzionaria del ministero del Tesoro britannico, e se innamora. Ma Le Chiffre li cattura.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2016, di Steven Spielberg, Il GGG – Il Grande Gigante Gentile, con Mark Rylance, Ruby Barnhill. Sofia (Ruby Barnhill), una bimba ospite di un orfanotrofio londinese, viene rapita da un gigante (Mark Rylance) che la porta con sé nel suo mondo, popolato da creature mostruose che si nutrono di carne umana. La bambina però scopre che chi l’ha portata lì è in realtà dotato di un cuore d’oro.

Su Tv8, invece, alle 21.30, il film d’azione del 2018, di Peter Berg, Red Zone – 22 miglia di fuoco, con Mark Wahlberg. L’agente Cia Silva si reca in Indonesia per trasferire un informatore dall’ambasciata americana all’aeroporto. Il tragitto è breve, ma lo attendono agguati di ogni tipo.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2016, di John Moore, I.T. – Una mente pericolosa, con Pierce Brosnan. La vita dell’editore Mike Regan sta per essere sconvolta. Un giovane consulente informatico, infatti, sta usando la tecnologia per spiarlo e minacciare la sua famiglia.

Stasera in tv sabato 19 febbraio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Martin Bourboulon, Eiffel, con R. Duris. L’ingegnere Eiffel è chiamato dal governo francese per progettare qualcosa di spettacolare per l’esposizione mondiale di Parigi del 1889. Dapprima disinteressato, cambierà idea.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film d’avventura del 2010, di Peter Weir, The Way Back, con Colin Farrell. Un tenente dell’esercito polacco viene condannato per spionaggio a 25 anni di lavori forzati in un gulag siberiano. Con sei carcerati organizza una rocambolesca fuga.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film d’avventura del 2011, di Paul W.S. Anderson, I tre moschettieri, con Logan Lerman. Porthos, Athos e Aramis prendono D’Artagnan sotto la loro ala protettrice. Insieme devono affrontare una pericolosa missione: sventare un complotto che minaccia il sovrano.