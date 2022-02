Fratelli di Crozza diretta 18 febbraio, monologhi, personaggi e parodie

Condividi su

Torna l’appuntamento del venerdì sera alle 21.25 sul canale Nove, con Fratelli di Crozza, con il comico, imitatore e conduttore televisivo Maurizio Crozza. Una nuova puntata che avrà al centro personaggi, monologhi e parodie.

Fratelli di Crozza diretta 18 febbraio

Inizia la puntata di venerdì 18 febbraio. Maurizio Crozza entra in studio. Il comico inizia la puntata ironizzando sulle mascherine nere del pubblico. Sullo sfondo una foto di Matteo Salvini. Crozza sottolinea il numero di nomi proposti dal politico per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

L’argomento al centro del monologo è la guerra in Ucraina. Il comico si chiede come mai non ha preso Draghi in mano la situazione proprio in Ucraina. Starebbe combattendo contro la più grande truffa della Repubblica Italiana: il Superbonus, afferma il comico. Crozza sposta l’attenzione su Amatrice, che dopo 5 anni dal terremoto non hanno ancora costruito una casa.

Fratelli di Crozza – le parodie

Ritornano le parodie a Fratelli di Crozza. Il comico veste i panni di Silvio Berlusconi, uno dei nomi candidati a diventare Presidente della Repubblica e, dopo la pubblicità, di Carlo Calenda. “Non voglio essere l’ago della bilancia, ma ci voglio saltare sopra. Io voglio fare politica in maniera seria” afferma durante la parodia del politico romano.

Dopo Calenda, a Fratelli di Crozza il comico diventa Flavio Briatore, e si chiede come mai non si candita in politica. “La politica in Italia è tutta nulla. Vuoi che viva in Italia con i nulli” afferma vestendo i panni di Briatore, e continua “Le leggi devono essere diverse per ognuno di noi, perché non siamo tutti uguali”.

L’aumento delle bollette

Crozza torna in studio, ed inizia un monologo sulla bolletta della luce, ironizzando proprio sul rincaro delle bollette di luce e gas. Secondo il comico l’unico uomo che potrebbe risolvere la situazione è Alberto Forchielli, di cui fa la parodia. “L’Europa non esiste. L’Europa è come la voglia di pagare le tasse in Italia” afferma Crozza nei panni di Forchielli e continua: “A livello mondiale conta come un lucchetto di bici a Scampia”.

Crozza è Luca Zaia, De Luca e Red Ronnie

Continuano a Fratelli di Crozza le parodie. Maurizio Crozza è il presidente del Veneto Luca Zaia. Dopo la pubblicità, il comico sottolinea come in un’ora di trasmissione non abbia nominato nemmeno una volta le parole “Covid”, “NoVax” e “Ddl Zan”. Arriva subito dopo il riferimento al presidente della regione Campania De Luca. “Sono le regioni che hanno tutto sulle spalle” afferma Crozza nei panni di De Luca, e continua “Purtroppo il sottoscritto ha una visione della Campania così avanti, che quando presenta un bel progetto non lo capiscono”.

Come anticipato, prima della pubblicità, arriva la parodia di Red Ronnie. “Vi siete chiesti perché non possiamo più abbracciarci? I medici mi curano con gli abbracci. 50 euro ad abbraccio” afferma Crozza nei panni di Red Ronnie. “Ragazzi fidatevi di me, comunicate solo uno ad uno, spegnete tutto radio, giornali ma soprattutto la tv” continua, sempre nei panni del giornalista e critico musicale, ma invita a risintonizzarsi su Discovery venerdì prossimo, per una nuova puntata di Fratelli di Crozza.