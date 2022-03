Vladimir Putin, in onda domenica 6 marzo programmazione speciale su History Channel

Condividi su

Andrà in onda su History Channel (canale 411 di Sky), domenica 6 marzo alle ore 21.00, uno speciale dedicato al Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Un racconto della storia del leader russo, partendo proprio dalla sua ascesa al potere.

Vladimir Putin, History Channel racconta: Chi è veramente il leader russo?

Chi è veramente Vladimir Putin? E’ questa la domanda a cui, i tre episodi interamente dedicati al Presidente della Federazione Russa, cercano di dare risposta. In un momento storico particolarmente drammatico, in cui è in corso la guerra a seguito dell’invasione dell’Ucraina proprio da parte del leader russo.

Domenica 6 marzo, alle ore 21.00 History Channel, proporrà una programmazione speciale dedicata alla figura di Vladimir Putin, focalizzando l’attenzione sulla ricostruzione della storia del presidente russo, dalle sue relazioni, all’ascesa al potere. Lo scopo sarà di raccontare il presente attraverso un documentario internazionale.

Un racconto diviso in tre episodi

Un viaggio diviso in tre episodi, che percorre il racconto della storia di Vladimir Putin partendo dagli inizi del suo mandato come Presidente della Federazione Russa. Una figura che, arrivata al Cremlino, gli oligarchi russi pensavano di poter controllare, vedendolo come un presidente vulnerabile. Putin invece è riuscito nel corso del tempo a creare una cerchia di persone, formata per lo più da ex membri del KGB, affermando il suo potere.

E’ proprio da questo punto che parte lo speciale dedicato al presidente russo che, attraverso interviste e filmati, analizza la sua figura da leader temuto, isolato e idolatrato. Definito inoltre come uno dei personaggi più controversi degli ultimi anni. Un documentario, con al centro la figura del politico ed ex spia, che cerca di capire in che modo le esperienze personali abbiano influenzato le sue scelte politiche.

L’attenzione dello speciale si focalizza inoltre su coloro che sono state delle figure nemiche di Vladimir Putin, esaminando le storie dell’uomo d’affari Boris Berezovsky, e del disertore Alexander Litvinenko. Entrambi oppositori di Putin e morti sul suolo britannico.

Chi era Vladimir Putin prima della sua ascesa al potere?

Prima della sua ascesa al potere, Vladimir Putin è stato definito come “il padrino di un clan mafioso”. Si ritiene infatti che abbia accumulato oltre 40 miliardi di dollari. History Channel spiega il perché, attraverso racconti e approfondimenti sul legame di Putin e la mafia russa. Saranno inseriti all’interno del documentario anche testimonianze di persone collegate alla criminalità organizzata.

Per il ciclo History Now, Vladimir Putin, va in onda domenica 6 marzo dalle 21.00 su History Channel, canale 411 di Sky.