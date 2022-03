Stasera in tv lunedì 7 marzo 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 7 marzo 2022. Su Raitre, l’attualità con Presa diretta, programma condotto da Riccardo Iacona. Su Rete 4, l’attualità con Quarta Repubblica, programma condotto da Nicola Porro.

Stasera in tv lunedì 7 marzo 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Vostro onore. Ludovica riferisce a Vittorio (Stefano Accorsi) del suo ultimo incontro con Nino. Vittorio e Salvatore cercano di far sparire un’altra automobile che potrebbe smascherarli. Intanto, nonostante il padre cerchi di dissuaderlo, Matteo si lega sempre di più a Camilla. In carcere Carlos pianifica un’aggressione a Nino. Inizia una guerra tra il clan Grava e la gang dei Silva. Vittorio cerca di far inserire Nino in un programma di protezione, spingendosi sempre più nell’illegalità. Senza saperlo, Vittorio danneggia i traffici di Filippo Grava che, furioso, organizza la sua vendetta.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. Riccardo Iacona torna a occuparsi di hacker, ovvero i “banditi digitali” che entrano nel cuore di società private e istituzioni pubbliche per rubare i dati sensibili al fine di chiedere un riscatto. Da dove vengono questi malviventi? E come riescono ad aggirare le lacune legislative sulla cybersicurezza?

Su Rai 5, alle 21.15, Sciarada – Il circolo delle parole. Il periodo giovanile in Friuli di Pier Paolo Pasolini durante gli Anni ’40: a raccontarlo è il cugino Nico Naldini, anche lui scrittore e poeta, nel film di Francesco Costabile e Federico Savonitto “In un futuro aprile”.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Nicola Porro non ha che l’imbarazzo della scelta al momento di pescare nell’attualità gli argomenti da discutere in studio con i suoi ospiti: dalle polemiche sempre roventi sull’obbligo del Green Pass alla situazione economica, senza dimenticare l’evoluzione della guerra in Ucraina.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Gli inquilini rimasti nella Casa di Cinecittà vivono con apprensione gli ultimi giorni di gara: la produzione infatti li ha messi subito al corrente dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Tra una settimana questa edizione, la terza condotta da Alfonso Signorini, arriverà all’ultimo atto.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. La nuova puntata del programma di Roberto Giacobbo si apre con una visita a Napoli e ai suoi musei. Si passa alla Sacra di San Michele, un’antichissima abbazia costruita tra il 983 e il 987, che si trova a 40 km da Torino. In scaletta anche Anagni e, infine, la sindrome di stasera, quella del “Lunedì”.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. Margaret ha 35 anni ed è arrivata a pesare circa 300 chili. La grave obesità la priva della libertà di muoversi e la costringe a rimanere a letto. Per riprendere in mano la propria vita, la donna deve superare la sua ossessione per il cibo.

I film di questa sera lunedì 7 marzo 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2011, di Shawn Levy, Real Steel, con Hugh Jackman, Dakota Goyo. In un cupo futuro, gli incontri di box vedono uno contro l’altro robot guidati dagli umani. L’ex pugile Charlie Kenton deve rimettere in sesto un vecchio modello.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1960, di John Wayne, La battaglia di Alamo, con John Wayne, Richard Widmark. Texas, 1836. La drammatica storia dell’assedio di Fort Alamo: dopo 13 giorni di estenuante lotta, un manipolo di eroi americani viene massacrato dalle truppe messicane.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2019, di Todd Robinson, Era mio figlio, con Sebastian Stan, Alison Sudol. L’avvocato Scott Huffman farà di tutto per far assegnare la Medaglia d’Onore al medico William Pitsenbarger: l’uomo salvò più di 60 Marines durante la guerra in Vietnam.

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 2007, di Fausto Brizzi, Notte prima degli esami – Oggi, con Nicolas Vaporidis, Carolina Crescentini. Le vicende di alcuni studenti alla vigilia degli esami di maturità in una calda estate romana del 2006. Tra loro, Luca che s’innamora di Azzurra, stravagante biologa marina.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2012, di Boaz Yakin, Safe, con Jason Statham. L’agente Wright salva una ragazzina cinese di dodici anni che era stata rapita. Ben presto, però, i due si ritrovano nel mezzo di un intrigo tra la Triade, la mafia russa e la polizia e i politici corrotti di New York.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2005, di David Cronenberg, A history of violence, con Viggo Mortensen. Tom Stall, gestore di una caffetteria, reagisce all’aggressione di due ladri uccidendoli. Dopo averlo visto in tv, un gangster si presenta in città dicendo di conoscere il suo passato.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Fabio Bonifacci e Francesco Miccichè, Loro chi? con Marco Giallini. Davide ha un’unica ambizione: guadagnare la stima del presidente dell’azienda dove lavora e ottenere la promozione da dirigente. La sua occasione sembra essere arrivata, ma…

Stasera in tv lunedì 7 marzo 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2013, di Stephen Frears, Philomena, con Judi Dench, Steve Coogan. Philomena Lee non ha rinunciato all’idea di ritrovare il figlio avuto da adolescente, che le è stato tolto e dato in adozione. Il giornalista Martin Sixmith decide di aiutarla.