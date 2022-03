Melaverde 20 marzo Ellen Hidding e Vincenzo Venuto in Slovenia

Condividi su

Melaverde torna in video con la puntata di domenica 20 marzo 2022. Come è oramai tradizione i due conduttori on the road si recano in differenti luoghi dell’Italia alla ricerca delle eccellenze agricole, gastronomiche e agroalimentari. E le sottopongono all’attenzione dei telespettatori. L’appuntamento è su Canale 5 alle 11.55. Vediamo dove si recano oggi Ellen Hidding e Vincenzo Venuto dopo il viaggio fatto la scorsa settimana. Ecco tutte le anticipazioni.

Melaverde 20 marzo, i due conduttori sono in Slovenia

La novità di questa puntata di Melaverde del 20 marzo è che il programma supererà i confini italiani per presentarci le bellezze della Slovenia. Una piccola nazione, che pur essendo grande quanto una regione italiana, riserva moltissime sorprese.

La Slovenia è un Paese dell’Europa Centrale noto per le sue montagne, le stazioni sciistiche e i laghi. Sul Lago di Bled, un lago glaciale alimentato da sorgenti di acqua calda, la città di Bled custodisce un isolotto sormontato da una chiesetta e un castello medievale arroccato sulla scogliera. A Ljubljana, capitale della Slovenia, facciate barocche si mescolano con l’architettura contemporanea disegnata dal nativo Jože Plečnik, il cui iconico Tromostovje (Ponte Triplo) attraversa la stretta curva del fiume Ljubljanica.

Il viaggio di Ellen Higging e Vincenzo Venuto

La puntata di Melaverde del 20 marzo inizia con Ellen Hidding e Vincenzo Venuto che fanno conoscere ai telespettatori uno dei villaggi di pastori in quota più grandi d’Europa. Qui, da secoli, una storica comunità porta intere mandrie al pascolo.

Si scende poi a valle per incontrare cinque monaci che in un vecchio castello coltivano e lavorano erbe officinali nella loro storica farmacia. Poi il pubblico di Canale 5 visita una vera fabbrica di cioccolato.

In questa puntata non mancherà il contatto con la natura. Infatti Vincenzo Venuto risalirà il corso di un fiume per poi raggiungere un mulino ancora funzionante. Mentre Ellen Hidding raggiungerà uno dei più grandi centri termali del paese dove benessere e relax si fondono in un’offerta di accoglienza unica, oggi molto apprezzata.

Melaverde è fruibile anche su MediasetPlay.