Stasera in tv domenica 20 marzo 2022, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 20 marzo 2022. Su Raitre, il talk show Che tempo che fa, con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Su La7, l’attualità con Non è L’Arena, con Massimo Giletti.

Stasera in tv domenica 20 marzo 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Noi. Due episodi. Il primo s’intitola, Fratelli. Grazie a un vecchio amico che la invita a un’audizione, Rebecca (Aurora Ruffino) ha la possibilità di tornare a cantare, ma Pietro (Lino Guanciale) sembra soffrire questa decisione; altri nodi irrisolti della famiglia però vengono a galla durante una partita di calcio dei ragazzi.

A seguire, il secondo episodio, Buon Natale. Il Natale a casa di Daniele è un giorno speciale, ricco di tradizioni. Quest’anno poi al cenone, oltre a tutta la famiglia, ci saranno anche Mimmo e Chiara, la nuova “quasi fidanzata” di Claudio. L’unico assente sembra essere Teo, con cui Cate si è presa una pausa. L’atmosfera non si scalda, anzi: antiche tensioni riaffiorano fino a provocare una crisi familiare.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Mentre la guerra in Ucraina continua a preoccupare gli italiani, Luciana Littizzetto cerca il modo migliore per sdrammatizzare. Come quando, poco dopo l’invasione russa, si è rivolta al Creatore con una letterina che cominciava così: “Ferma Putin. Oppure parla col suo angelo custode”.

Programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Anche stasera il programma condotto da Giuseppe Brindisi propone un riassunto dei fatti salienti della settimana, dominata purtroppo dalle immagini scioccanti provenienti dall’Ucraina. Con il suo stile garbato, il conduttore consulta gli ospiti e cerca di dare risposte ai quesiti dei telespettatori.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Lo show dei record. Nella nuova edizione, di cui oggi va in onda la terza puntata, le spettacolari prove in esterna vengono realizzate all’Autodromo di Monza e certificate da Alan Pixsley, giudice dei Guinness. Nello studio di Cologno Monzese, invece, Gerry Scotti è affiancato da Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre.

La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Servizi esclusivi, monologhi veementi, faccia a faccia con i protagonisti dell’attualità. Ogni appuntamento con Massimo Giletti riserva sempre qualche colpo di scena. In primo piano la tragedia che si sta consumando in Ucraina.

Su Tv8, alle 21.30, Automobilismo: G.P. del Bahrain di F1. In differita dal circuito di Manama la prima gara del Mondiale 2022, che prevede 22 Gran premi e si concluderà il 20 novembre prossimo ad Abu Dhabi. I tifosi della Ferrari puntano su Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Su Nove, alle 21.15, il varietà Stand Up! Comici in prova. Continuano le prove per i 10 aspiranti comici sotto lo sguardo attento di cinque insegnanti professionisti. Anche stasera vediamo in azione tra gli altri Alessandro Cecchi Paone, Giampiero Mughini, Jill Cooper, Awed e Giulia Salemi.

I film di questa sera domenica 20 marzo 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2002, di Dominick Tambasco, Nati stanchi, con Valentino Picone, Salvo Ficarra. Salvo e Valentino, due giovani e sfaticati disoccupati palermitani, tentano in tutti i modi di ritardare il momento di entrare nel “pesantissimo” mondo del lavoro.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di spionaggio del 2011, di Brad Bird, Mission: Impossible – Protocollo fantasma, con Tom Cruise, Paula Patton. Accusati ingiustamente di aver provocato un’esplosione che ha quasi distrutto il Cremlino, Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua squadra vengono scaricati dal governo americano. Privato di ogni risorsa, Hunt cerca il modo per riscattarsi, assieme a William Brandt (Jeremy Renner), analista dell’IMF.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2001, di Brett Ratner, Colpo grosso al Drago Rosso, con Jackie Chan, Chris Tucker. Il detective Carter e l’ispettore Lee sono in vacanza a Hong Kong. Ma presto si trovano coinvolti in una serie di omicidi e in un grosso traffico di banconote contraffatte.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2005, di Niki Caro, North Country – Storia di Josey, con Charlize Theron. Minnesota. Separata dal marito e con due figli da mantenere, Josey accetta di lavorare in una miniera di ferro. Ma i colleghi vedono le donne come delle intruse.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1986, di Luca Verdone, 7 chili in 7 giorni, con Renato Pozzetto, Carlo Verdone. Silvano e Alfio, laureati in medicina, aprono una clinica per persone che devono perdere peso. Ma i loro metodi esasperati porteranno i pazienti a cercare vendetta.

Stasera in tv domenica 20 marzo 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 18.50, il film fantastico del 2007, di Michael Bay, Transformers, con Megan Fox, Shia LaBeouf. La Terra è il teatro della battaglia finale tra due razze di robot: i buoni Autobots e i malvagi Decepticons. Il giovane Sam e la bella Mikaela restano coinvolti nel conflitto.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2021, di Mario Martone, Qui rido io, con Toni Servillo, Cristiana Dell’Anna. Napoli, inizi Novecento. L’attore e commediografo Eduardo Scarpetta, al culmine della carriera, realizza la parodia de “La figlia di Iorio” di Gabriele D’Annunzio. Questi lo denuncia per plagio.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1995, di Brad Silberling, Casper, con Cristina Ricci, Bill Pullman, Eric Idle. Il dottor Harvey, uno scienziato, riceve l’incarico di liberare un castello da alcune presenze soprannaturali. Sua figlia Kathy, però, fa amicizia con il simpatico fantasmino Casper.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2021, di Simon McQuoid, Mortal Kombat, con Lewis Tan. Cole, esperto di arti marziali e ignaro discendente di un antico clan ninja, è braccato da Sub-Zero, guerriero dell’Outworld. Si ritroverà così coinvolto in una grande battaglia per l’universo.