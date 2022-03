Domenica In 20 marzo, ospiti e anticipazioni: in studio Pierfrancesco Favino

Condividi su

Domenica 20 marzo 2022, dalle ore 14:00 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. A condurre, come sempre, ci sarà Mara Venier che, con la sua familiarità, tiene compagnia, tutte le domeniche pomeriggio, a milioni di italiani.

Domenica In 20 marzo, si parla della guerra in Ucraina

Così come accaduto nelle ultime settimane, anche nella puntata del 20 marzo di Domenica In sarà dato ampio spazio agli aggiornamenti sulla guerra che la Russia ha avviato in Ucraina. Mara Venier, infatti, si collegherà direttamente con lo studio centrale del Tg1, dove ad attenderla ci sarà la direttrice Monica Maggioni.

Con loro, per commentare gli ultimi aggiornamenti dal fronte, ci sarà anche Alberto Matano, in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì con La Vita in Diretta. Durante la pagina dedicata al conflitto, poi, Mara Venier accoglierà in studio anche Fabrizio Moro, che si esibirà sulle note di Non mi avete fatto niente, pezzo con il quale vinse il Festival di Sanremo insieme a Ermal Meta.

Domenica In 20 marzo, in studio diversi esponenti del cinema italiano

Nel corso della puntata di Domenica In del 20 marzo, poi, sarà dato ampio spazio al mondo del cinema italiano. A tal proposito, infatti, sarà accolto in studio Pierfrancesco Favino, che parlerà del film Corro da te, diretto da Riccardo Milani in cui è protagonista insieme a Miriam Leone. La pellicola, remake del film francese Tout le monde debout, è arrivato nelle sale italiane il 17 marzo e prevede nel cast (tra gli altri) anche Pilar Fogliati, Michele Placido e Vanessa Scalera.

Sempre per il capitolo cinema, poi, Mara Venier accoglierà in studio Christian De Sica, Edoardo Pesce e Alessandro Roja. I tre attori, durante la loro intervista, presenteranno la pellicola Altrimenti ci arrabbiamo, in uscita nelle sale italiane a partire dal prossimo 23 marzo.

Gli altri ospiti della puntata

Nel corso della diretta del 20 marzo di Domenica In ci sarà anche Arisa. La cantante è in studio insieme a Vito Coppola, suo maestro a Ballando con le Stelle. Insieme saranno protagonisti di una lunga intervista. Arisa, poi, si esibirà anche in alcuni dei suoi pezzi più celebri.

Infine, Mara Venier darà il benvenuto in diretta a Nek. Il cantautore presenterà il suo libro autobiografico intitolato A mani nude, con la partecipazione anche di Gianni Morandi che ne ha scritto la prefazione. Nel libro, Nek parla della sua passione per la musica e dell’incidente avuto alla mano.