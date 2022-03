Ultima fermata, le coppie in crisi protagoniste del nuovo programma di Maria De Filippi

Condividi su

Ultima Fermata, il programma di nuova ideazione prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, verrà proposto presto sulla rete ammiraglia Mediaset. Sì, il format che avrà al timone Simona Ventura, andrà in onda a partire da mercoledì 23 marzo in prime time su Canale 5. Perno centrale del programma tv le coppie, in particolare coniugi, che vedono nella trasmissione l’ultima sponda per poter recuperare un rapporto logoro, sperando in una reunion sentimentale. Ma quali saranno le coppie in crisi giunte ad un punto critico della loro relazione amorosa protagoniste del programma Mediaset? Simona Ventura si farà garante e mediatrice del tentativo di rappacificare e rinsaldare il rapporto lacerato. Stando alle anticipazioni promozionali dell’emittente privata, il nuovo programma di Maria De Filippi si è aggiudicato due prime serate intra settimanali che arricchiranno la programmazione televisiva di Canale 5. Conosciamo da vicino le coppie ai ferri corti che parteciperanno a Ultima Fermata.

Il format sulle coppie in crisi di Canale 5

Il programma Ultima Fermata che vedrà la luce tra pochi giorni, è concepito dall’idea di Raffaella Mennoia e Luca Zanforlin, fedelissimi di Maria De Filippi e autori di molti programmi della conduttrice di Uomini e Donne. Alla conduzione ci sarà Simona Ventura, al contempo voce narrante delle storie raccontate, che ritornerà in casa Mediaset dopo anni di lontananza. Lo stile del format di Canale 5 rievoca la cifra stilistica di Temptation Island, ovvero, supportare le coppie alla soglia della rottura per darle un’ultima chance di rivitalizzare l’amore sopito, anche se le dinamiche interne sono differenti. Le coppie partecipanti al programma, dopo una serie di prove d’amore, verranno messe davanti un out out. Assumere la fatidica decisione se proseguire nella storia sentimentale o far capitolare definitivamente la relazione amorosa.

Ultima Fermata si propone il compito di aiutare le coppie in crisi a darsi un’ultima occasione per recuperare lo sfaldamento del rapporto. Il titolo richiama l’accostamento tra la relazione di coppia e la stazione ferroviaria. Il promo esplicita chiaramente l’idea di fondo del programma: “Si è insieme sullo stesso binario verso un’unica direzione. Ma talvolta abbiamo bisogno di capire se è giusto proseguire uniti o se lasciare quel binario per sempre. Eh sì, a volte bisogna fermarsi e capire se è necessaria un’ultima fermata”.

Le coppie all’ultima fermata del loro amore

Sono iniziati a circolare sui canali ufficiali del programma della Ventura i promo e i videoclip che annunciano il lancio di Ultima Fermata nonché la presentazione di alcune delle coppie che renderanno la loro storia di pubblico dominio comparendo in televisione. In alcuni di questi video trasmessi sulle reti Mediaset e sui social network si è visto in anteprima tre delle coppie che parteciperanno a Ultima Fermata.

Adryana e Jonatan

La prima coppia che laverà i panni sporchi della loro relazione privata su Canale 5 è formata da Adryana Seredova e Jonatan Rosati. Entrambi provenienti dalla Campania, sono fidanzati da quattro anni. Lei ha 32 anni e lavora come centralinista a Napoli, mentre Jonatan vive a Nocera superiore e lavora come consulente in un salone di automobili. Un legame duraturo che regge dopo ben 4 anni, ma qualcosa inizia a scricchiolare anche a guardare i loro profili social non si direbbe poiché campeggiano scatti da perfetti innamorati. Ma la dichiarazione disperata di Jonatan nel promo è inequivocabile: “Devo risolverlo questo problema”.

Samuel e Valentina

I video pubblicati sulla piattaforma ufficiale Witty rimandano le clip di presentazione delle altre coppie che raccontano le loro pene d’amore allo staff di Ultima Fermata e ai telespettatori. Tra i concorrenti protagonisti del programma tv vi è anche Samuel e Valentina sposati da quasi sei anni. E’ lui, che in piena crisi matrimoniale, ha preso l’iniziativa di rivolgersi a Ultima Fermata dopo aver appreso la decisione della moglie di chiedere il divorzio. A seguito di una lettera di Valentina in cui annuncia al marito l’amara scelta, Samuel lancia il suo sos al programma. “Purtroppo il rapporto tra me e Valentina è in crisi. Ha conosciuto casualmente un uomo e ad oggi sono amici del cuore.. Qualche mese fa mi ha fatto recapitare questa lettera dove chiede di poter avere un divorzio consensuale – confida Samuel -. Ho scritto a questo programma per cercare di recuperare il nostro matrimonio“.

Maurizio e Stefania

Maurizio e Stefania sono la terza coppia che presenzierà a Ultima Fermata. Nonostante siano sposati da quattro anni e il loro amore vada a gonfie vele, una scelta di vita di lui rischia di far incrinare la solidità del rapporto coniugale. Maurizio racconta a cuore aperto nel promo che la moglie desidererebbe tanto procreare un figlio. Tale decisone di Stefania li divide profondamente perché lui rifiuta l’idea di diventare padre. “Nonostante il nostro sia un amore con la A maiuscola, Stefania vuole tanto avere un figlio, io invece, purtroppo, no. Questa cosa che non ci accomuna mi fa star male. Ho paura di perderla, io una vita senza di lei non me la vedo“, ammette Maurizio nel videoclip.

Come andranno a finire le crisi aperte che frantumano i cuori delle coppie concorrenti di Ultima Fermata? Si riconcilieranno le fratture d’amore o deflagreranno per sempre in una rottura senza ritorno, decretando la fine del rapporto coniugale? Tutte le coppie, o perlomeno chi si e rivolto a Ultima Fermata, anelerebbe a ricucire gli strappi nell’intento di salvare la relazione amorosa. Vedremo se le coppie in crisi sapranno incollare i cocci della loro storia a pezzi o prenderanno direzioni di vita separate.

https://www.instagram.com/p/CbIcQUYg9_h/

https://www.instagram.com/p/CbIqvddNAsK/