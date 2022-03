Stasera in tv giovedì 24 marzo 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 24 marzo 2022. Su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento di Amore Criminale con Veronica Pivetti. Su Rete 4 invece Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata di Dritto e Rovescio.

Stasera in Tv giovedì 24 marzo 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 20:45, manda in onda l’incontro calcistico Italia- Macedonia del Nord. Allo stadio Barbera di Palermo gli azzurri capitanati da Roberto Mancini affrontano i macedoni nella semifinale di playoff per prendere parte ai Mondiali del Qatar. Se l’Italia vince l’incontro dovrà poi sfidare la vincitrice della partita Portogallo-Turchia.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda il film thriller del 2022, L’amore infedele- Unfaithful con Richard Gere. Connie Summer, moglie e padre felice, conosce Paul, un affascinante artista di cui si innamora perdutamente. Mentre tra i due nasce la passione, il marito Edward inizia ad insospettirsi.

Rai 3, alle 21.25, trasmette Amore Criminale con Veronica Pivetti. La trasmissione racconta la storia di Giordana, ragazza ventenne di Catania. Fu uccisa il 6 ottobre 2015 dall’ex compagno Luca.

Stasera in Tv giovedì 24 marzo 2022, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa del conflitto tra Russia e Ucraina analizzando anche le strategie comunicative di Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Tra gli ospiti della puntata: Anna Maria Bernini, Giorgio Cremaschi, Pino Cabras, Daniela Santanché e Monica Cirinnà.

Canale 5, alle 21.25, trasmette la seconda puntata de L’Isola dei famosi con Ilary Blasi. Prosegue l’ingresso dei nuovi concorrenti. Il televoto è attualmente aperto Antonio e Floriana, Llona e Marco, Carmen e Alessandro. Il pubblico deve scegliere chi eliminare.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film commedia del 2010, Tata Matilda e il grande botto con Emma Thompson. Durante la Seconda Guerra Mondiale il marito di Isabel è partito per il fronte. Si ritrova così a crescere da sola 3 figli e a prendersi cura di due nipoti. Un giorno nella sua fattoria si presenta Tata Matilda, che la aiuterà a gestire la famiglia.

Stasera in Tv, La7, Tv8

Su La7, alle 20.35, va in onda Piazzapulita. Corrado Formigli analizza, tra gli altri, la guerra tra Russia e Ucraina con tutte le sue ripercussioni con ospiti in studio e in collegamento.

Tv8, alle 21.25, trasmette il film drammatico del 2016, Io prima di te con Emilia Clarke. Quando la cameriera Louisa perde il lavoro decide di accettare l’offerta di diventare la badante di Will Traynor, un ragazzo che dopo un terribile incidente è costretto sulla sedia a rotelle. Tra i due nascerà l’amore.

I film stasera su Iris, Rai Movie

Iris, alle 21.00, manda in onda il film thriller del 1995, Assassins con Sylvester Stallone. Un giovane criminale uccide un bersaglio prima di un celebre assassino in quanto desidera prendere il suo posto. Tra i due nasce un rapporto particolare, misto tra sfida e reciproca ammirazione. I due un giorno si ritrovano anche a collaborare insieme.

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film spionaggio del 2015, Il Ponte delle spie con Tom Hanks. Nel corso della Guerra Fredda l’avvocato James Donovan deve negoziare il rilascio del pilota di un aereo spia che è stato abbattuto mentre sorvolava l’Urss. La trattativa sarà più complicata del previsto.

Stasera in Tv giovedì 24 marzo 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2018, Nessuno come noi con Alessandro Preziosi. Umberto, docente universitario, conosce Betty, insegnante di liceo che per scelta non vuole avere relazioni amorose stabile. Dopo il loro incontro però scatta la passione.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2019, Il Corriere-the mule con Clint Eastwood. Un anziano agricoltore dal carattere burbero deve far fronte a molte difficoltà economiche. Per riuscire ad accumulare del denaro accetta la proposta di diventare corriere della droga.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film fantascienza del 2014, The giver- Il mondo di Jonas con Brenton Thwaites. In un futuro apocalittico dove sono bandite le emozioni, Jonas che ha appena compiuto 18 anni ha il compito di custodire le memorie dell’umanità. Cerca di ribellarsi quando inizia a rendersi conto della falsità del mondo in cui vive.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 1989, Arma letale 2 con Mel Gibson. I detective Riggs e Murtaugh devono occuparsi di un testimone che potrebbe incastrare una pericolosa organizzazione criminale. Il capo della banda è un diplomatico sudamericano.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film thriller del 2017, An imperfect murder con Siena Miller. L’attrice di successo Vera, durante un raptus di follia, uccide il suo fidanzato e presa dal panico sceglie di nascondere il cadavere in un baule. L’intervento del detective McCutcheon la metterà a dura prova.