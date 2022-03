Ultima fermata 23 marzo diretta: la presentazione delle coppie

Condividi su

Debutta questa sera, venerdì 23 marzo, alle 21.30 su Canale 5 Ultima fermata. Il reality show, prodotto dalla Fascino, è condotto da Simona Ventura, che presterà volto e voce al programma televisivo. Tre sono le coppie svelate fino ad ora. Scopriremo nel corso della puntata chi saranno gli altri protagonisti.

Ultima fermata 23 marzo diretta

“Immaginiamo una stazione con un treno che si chiama amore, e noi siamo i passeggeri” spiega Simona Ventura, iniziando così la prima puntata di Ultima fermata del 23 marzo.

La prima coppia è composta da Valentina e Samuel, sposati da quasi 6 anni e genitori di due gemelle. E’ Valentina che decide di far recapitare una lettera di divorzio al marito dal suo avvocato e, nell’ultimo periodo, ha iniziato a frequentare un altro uomo di nome Stefano. E’ Samuel che scrive a Ultima fermata, per dare al suo matrimonio un’ultima possibilità.

La seconda coppia di Ultima fermata è composta da Jonatan e Adriana. Un evento in atteso spinge Adriana ad avere dei sospetti su suo marito, diventando sempre più gelosa. E’ Jonatan a scrivere alla trasmissione per far capire alla sua compagna che tipo di direzione sta prendendo il loro rapporto.

L’inizio del percorso

Samuel e Valentina iniziano così il loro percorso, così come Jonatan e Adriana. La terza coppia che ha deciso di salire sul treno di Ultima fermata è composta da Valeria e Maurizio, sposati da 20 anni con tre figli. E’ Valeria a chiamare la trasmissione per via dei troppi tradimenti del marito. Valeria nell’ultimo periodo conosciuto un altro uomo, e di fronte a questo il marito confessa i suoi errori. Valeria – attraverso una clip – fa sapere al marito Maurizio, tutta la verità sul rapporto che la lega a quest’altro uomo di nome Antonio.

All’interno della casa c’è uno specchio particolare che permette ai protagonisti di vedere, e sentire, senza essere visti. E’ Maurizio il primo ad avere la possibilità di vedere cosa succede dall’altra parte della casa, ovvero l’incontro tra sua moglie Valeria e Antonio. Durante la puntata di Ultima Fermata, Antonio mette Valeria di fronte ad una scelta importante: “Scegli o lui o me”.