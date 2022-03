Stasera in tv venerdì 25 marzo 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 25 marzo 2022. Su Rete 4, l’attualità con Quarto grado, programma condotto da Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero. Su Tv8, il reality Quattro matrimoni in Italia, condotto da Costantino della Gherardesca.

Stasera in tv venerdì 25 marzo 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Il cantante mascherato. A differenza di altri show di prima serata, quello condotto da Milly Carlucci è obbligato a chiudere intorno a mezzanotte, e questo a volte significa troncarlo proprio sul più bello, prima dell’eliminazione della maschera meno votata. Stasera non succederà perché va in onda la puntata finale.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè introduce un documentario dedicato all’artista Emilio Vedova (1919-2006) con estratti dalle pagine dei suoi diari e il contributo di Toni Servillo. La serata prosegue con un filmato dedicato al gallerista Lucio Amelio (1931-1994).

Programmi Mediaset, La7



Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Continua il programma di approfondimento dedicato ai casi irrisolti del passato e della cronaca recente. Al centro del dibattito, però, c’è ancora la guerra in Ucraina. Al timone ritroviamo Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero. Per contattare la redazione inviare una mail a quartogrado@mediaset.

Su La7, l’attualità con Propaganda Live. Se per tutti è difficile raccontare l’orrore della guerra, per un programma solitamente ironico come quello di Diego Bianchi lo è ancora di più. Accanto a lui ci sono i giornalisti Marco Damilano, Paolo Celata e Francesca Schianchi.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il reality Quattro matrimoni in Italia. Con ironia, Costantino della Gherardesca gestisce la sfida tra quattro spose. Ognuna va al matrimonio delle altre tre e poi vota le categorie: location, cibo ed evento. Ma l’ultima parola tocca al conduttore.

Su Nove, invece, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza continua ad analizzare l’attualità politica del nostro Paese con la sua pungente satira. Il programma è visibile anche in streeming su www.discoveryplus dove è possibile rivedere gli episodi delle passate stagioni.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Katia Follesa e Damiano Carrara si trovano a Ferrara. Assaggiando leccornie come tenerine e panpepato con cioccolato, frutta secca, pepe e cannella, scoveranno finalmente la loro Cake Star.

I film di questa sera venerdì 25 marzo 2022

Su Raitre, alle 21.20, il film thriller del 2019, di Bong Joon-ho, Parasite. Ki-Taek (Song Kanh-ho) vive con la famiglia in uno squallido seminterrato e non ha mai un centesimo. Un giorno però il figlio Ki-woo, spacciandosi per studente universitario, comincia a dare lezioni di inglese a una ragazza molto ricca. L’ingresso di Ki-woo nella sua splendida villa avrà sviluppi imprevedibili.

Su Rai 4, invece, alle 21.20, il film d’azione del 2019, di Jesse V. Johnson, Avengement – Missione vendetta, con Scott Adkins. Un criminale esce in licenza dal carcere e riesce a sfuggire al controllo delle guardie. E’ deciso a vendicarsi di coloro che lo hanno reso un assassino a sangue freddo.

Su Canale 5, invece, alle 21.20, il film commedia del 2020, di Massimo Venier, Odio l’estate, con Aldo, Giovanni e Giacomo. Aldo (Aldo Baglio), Giovanni (Giovanni Storti) e Giacomo (Giacomo Poretti) partono da Milano con le famiglie per trascorrere le vacanze in Puglia. Non si conoscono ma, una volta giunti a destinazione, scoprono che per un errore dell’agenzia immobiliare hanno affittato tutti e tre la stessa casa.

Su Italia 1, invece, alle 21.20, il film thriller del 2009, di F. Gary Gray, Giustizia privata, con Jamie Foxx. Clyde Shelton (Gerard Butler) viene aggredito da due criminali che gli uccidono moglie e figlia. Nonostante la sua testimonianza, il pm Rice (Jamie Foxx) patteggia una pena più mite pur di vincere la causa. Sentendosi tradito, Shelton decide di punire chiunque abbia partecipato all’accordo.

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.00, il film di spionaggio del 2015, di Guy Ritchie, Operazione U.N.C.L.E., con Henry Cavill. L’agente della Cia Napoleon Solo e quello del Kgb Illya Kuryakin si alleano per eliminare un’organizzazione criminale internazionale. Li aiuta la figlia di uno scienziato scomparso.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1996, di Clint Eastwood, Potere assoluto, con Clint Eastwood, Gene Hackman. Mentre sta mettendo a segno un furto, Luther Whitney assiste suo malgrado a un omicidio. La cosa sconvolgente è che a commetterlo è il presidente degli Stati Uniti.

Stasera in tv venerdì 25 marzo 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2001, di Robert Rodriguez, Spy Kids, con Antonio Banderas, Carla Gugino, Alexa Vega. I coniugi Cortez, due spie, vengono rapiti da un conduttore tv che ha in mente un folle piano. I figli Carmen e Juni, ignari della professione dei genitori, accorrono in loro aiuto.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film fantastico del 2019, di Michael Dougherty, Godzilla II – King of the monsters. Gli scienziati della Monarch, guidata dalla paleontologa Emma Russell, hanno risvegliato un drago a tre teste, Ghidorah. Godzilla emerge dall’oceano per affrontarlo.