Melaverde 3 aprile, tra uova di Pasqua e agricoltura specializzata

Melaverde torna in video con la puntata di domenica 3 aprile. Come tradizione, i due conduttori on the road vanno alla scoperta delle eccellenze agricole e a agro alimentari del nostro Paese e le raccontano in maniera semplice ai telespettatori. Dopo il viaggio della scorsa settimana, vediamo dove si trovano oggi Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Ecco tutte le anticipazioni sulle tappe del programma odierno che va in onda su Canale 5 alle 11.55. Ed è preceduto da Le Storie di Melaverde.

Melaverde 3 aprile Arte del Cioccolato

Questa settimana la puntata di Melaverde del 3 aprile, racconta la storia di due soci che scelgono di ritirare una storica fabbrica di cioccolato. Una sfida vinta che ha permesso di mantenere viva l’arte del cioccolato cremonese.

Insieme entreremo in una delle fabbriche di cioccolato più rinomate e tradizionali d’Italia. Vedremo all’opera i maestri cioccolatieri e scopriremo come nascono diversi dolci della tradizione come i Graffioni, specialità cremonesi che uniscono l’arte della conservazione delle ciliegie sotto spirito a quella del finissimo cioccolato. La puntata parla poi di uova di cioccolato, praline e molto altro. Insomma, in prossimità della Pasqua, Melaverde offre una puntata fra tradizione e artigianalità.

La storia singolare di Paolo e Arianna

La storia singolare che racconta la puntata di Melaverde del 3 aprile, riguarda due giovanissimi, che hanno deciso di credere e investire in agricoltura. Lui è Paolo, 24 anni. Si diploma perito agrario e appena finiti gli studi decide di seguire la sua grande passione. Trova una stalla in disuso, compra le sue prime 140 capre e inizia ad assicurare latte ad un caseificio artigianale della zona.

Ma presto chiude il cerchio e decide che quel latte dovrà servire per i formaggi della sua azienda.

Lei è Arianna, ha 22 anni ed è la fidanzata di Paolo. La passione comune per gli animali e l’agricoltura è sicuramente uno dei motivi che li ha fatti innamorare.

Dopo la scuola, Arianna segue un corso di specializzazione e diventa casara. E’ molto brava e, presto, fare il formaggio diventa il suo lavoro e il latte delle capre di Paolo la sua materia prima. Dal lavoro di Paolo e Arianna, nascono una quindicina di prodotti caseari 100% capra, tra cui un Blu, praticamente un formaggio tipo“Gorgonzola” fatto con il latte di capra anziché con quello di vacca. E tutto qui si fa restando in famiglia: Arianna ha un fratello chef che racconta come utilizzare il Blu e gli altri formaggi di capra in cucina.

