Domenica In 3 aprile, ospiti e anticipazioni: omaggio a Vincenzo Mollica

Domenica 3 aprile, dalle ore 14:00 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. A condurre Mara Venier, che dagli studi Fabrizio Frizzi in Roma terrà compagnia al pubblico della domenica pomeriggio della rete ammiraglia Rai. Molti gli ospiti attesi nella puntata del programma, durante la quale si renderà omaggio a Vincenzo Mollica.

Domenica In 3 aprile, si parlerà della guerra in Ucraina

La puntata di Domenica In del 3 aprile, però, si aprirà con un momento di approfondimento legato alla guerra in Ucraina. A tal proposito, Mara Venier si collegherà dagli studi centrali del TG1 con la direttrice Monica Maggioni. Presente anche il Direttore di Radio1 e dei giornali Radio Rai Andrea Vianello.

In merito al conflitto, poi, Mara Venier accoglierà Noemi. La cantante, infatti, si esibirà sulle note di ‘Imagine‘, brano scritto da John Lennon nel 1971 e divenuto, negli anni, un vero e proprio inno per la pace.

Tra gli ospiti della puntata anche Claudio Amendola

Nel corso della puntata di Domenica In del 3 aprile, poi, sarà dedicato ampio spazio al mondo della recitazione. In primis, la conduttrice Mara Venier ospiterà in studio Claudio Amendola. L’attore sarà protagonista di una lunga intervista, nella quale presenterà la terza stagione della fiction Nero a metà.

Presenti, in qualità di ospiti, anche Alessandro Preziosi, Matilde Gioli e Luca Barbareschi, rispettivamente protagonisti e produttore del film Bla Bla Baby. La pellicola, diretta dal regista Fausto Brizzi, verrà distribuita dalla 01 Distribution e sarà disponibile nei cinema italiani a partire dal 7 aprile.

Domenica In 3 aprile, Francesco Gabbani si esibirà con un medley dei suoi successi

Durante la puntata del 3 aprile di Domenica In, poi, tornerà in studio Noemi. La cantante sarà protagonista di una chiacchierata con la padrona di casa Mara Venier e, successivamente, curerà anche l’angolo delle canzoni a richiesta.

Mara Venier, nel corso della diretta, accoglierà in studio anche Francesco Gabbani, che si racconterà in una intervista e si esibirà con un medley dei suoi più grandi successi. Gabbani, poi, sarà raggiunto in studio da Francesca Fialdini, insieme alla quale condurrà lo show di Rai 1 Ci vuole un fiore.

Domenica In 3 aprile, omaggio alla carriera di Vincenzo Mollica

Ma il momento centrale della puntata di Domenica In del 3 aprile sarà quello dedicato a Vincenzo Mollica. Il noto giornalista, per decenni inviato del TG1, ha ricevuto negli scorsi giorni il Microfono d’oro, riconoscimento consegnatogli dal Presidente SIAE Mogol e dal direttore generale Gaetano Baldini.

Mara Venier, visto il premio ricevuto, ha così scelto di omaggiare il grande giornalista. A tal proposito, si ripercorrerà la carriera di Mollica, partendo dai suoi esordi fino ad arrivare alla standing ovation ricevuta durante il Festival di Sanremo 2020. Per omaggiare al meglio l’ex inviato del TG1, interverranno a Domenica In il giornalista Enrico Mentana, Mogol, Stefania Sandrelli e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo.