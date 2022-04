Stasera in tv giovedì 14 aprile 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 14 aprile 2022. Rai 2 trasmette il film Si accettano miracoli con Alessandro Siani. Su Rete 4 invece va in onda una nuova puntata di Dritto e rovescio.

Stasera in Tv giovedì 14 aprile 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda Don Matteo 13 con Terence Hill e Flavio Insinna. In Il sacrificio della regina A Spoleto tutto è pronto per la finale del torneo di scacchi al quale partecipa anche la giovane campionessa Olga, che è molto legata a Natalina. Quando però Olga scompare misteriosamente Don Matteo inizia ad indagare. Nel frattempo Anna sta cercando di dimenticare Sergio.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda il film commedia del 2015, Si accettano miracoli con Alessandro Siani. Fulvio è stato appena licenziato dalla multinazionale in cui lavorava. Non accettando la decisione del suo capo decide di aggredirlo. Per questo gesto viene così condannato a svolgere lavori socialmente utili nella casa famiglia del fratello, Don Germano. La struttura però è in difficoltà e così Don Germano inventa l’esistenza di un miracolo per raccogliere fondi.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film drammatico del 2015, Sulla mia pelle con Alessandro Borghi. La pellicola racconta la storia di Stefano Cucchi, il 31enne romano arrestato per possesso di droga nel 2009 e deceduto all’Ospedale Pertini dopo le percosse subite in carcere.

Stasera in Tv giovedì 14 aprile 2022, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio continua del conflitto tra Ucraina e Russia con tutte le ripercussioni in politica ed economia. Focus anche sui rincari delle bollette e dei prodotti alimentari. Tra gli ospiti Alessandro Cattaneo e Gennaro Migliore.

Canale 5, alle 21.25, trasmette il reality L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi. La conduttrice assieme agli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino si occupa delle dinamiche che avvengono nel reality tra le due squadre, i Cucaracha e i Tiburon. Il televoto è attualmente aperto tra Gustavo, Nick e Nicolas. Il pubblico è chiamato a decidere chi salvare.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film azione del 2008, Io vi troverò con Liam Neeson. L’ex agente della Cia Brian Mills lavora ora come guardia del corpo. Quando la figlia viene rapita a Parigi dove si trovava in vacanza, farà di tutto per salvarla. La ragazza infatti è stata sequestrata da un’organizzazione criminale dedita alla tratta delle bianche.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa, tra gli altri, della guerra tra Ucraina e Russia e del ruolo degli altri Paesi all’interno del conflitto, in particolare degli Stati Uniti. I fatti vengono commentati da ospiti ed esperti in studio e in collegamento.

Nove, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2006, A casa con i suoi con Matthew McConaughey. Il trentacinquenne Trinn vive ancora a casa con i genitori e non ha alcuna intenzione di andare via. I genitori, disperati, decidono di rivolgersi ad una ragazza a cui affidare il compito di convincerlo ad andare via ma…

I film stasera su Iris, La5

Iris, alle 21.00, manda in onda il film azione del 1992, I nuovi eroi con Jean Claude Van Damme. I due marines Luc e Scott muoiono durante la guerra del Vietnam. Degli esperti decidono di riportarli in vita trasformandolo in cyborg. Uno di loro però perderà il controllo diventando uno spietato assassino.

La5, alle 21.00, trasmette il film commedia del 1994, Una moglie per papà con Whoopi Goldberg. Los Angeles 1950. La piccola Milly non riesce a superare il dolore per la morte della madre. Pian piano però si affeziona alla sua governante di colore. Il padre si innamorerà di lei.

Stasera in Tv giovedì 14 aprile 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film thriller del 2015 Blackhat con Chris Hemsworth. L’hacker Nicholas Hathaway sta scontando la propria pena in prigione. Lascia temporaneamente il penitenziario quando la Polizia lo ingaggia per indagare su una fitta rete di criminali informatici che opera in tutto il mondo.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film thriller del 2021, Il collezionista di carta con Oscar Isaac. L’ex militare William è un abile giocatore d’azzardo. La sua vita cambia dopo l’incontro con giovane che ha intenzione di vendicarsi di un loro nemico in comune.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film avventura del 2012, Sorella vampiro- Vietato mordere con Antonia Roge. Le dodicenni Dakaria e Silvania si sono trasferite in un’altra città con il padre. Tutto si complica quando si iscrivono nella nuova scuola in quanto sono metà umane e metà vampire.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film poliziesco 1989 Tango & Cash con Kurt Russell. Due agenti di Polizia devono occuparsi di uno spietato narcotrafficante che ha amicizie molto potenti. Nel corso delle loro indagini vengono arrestati e portati in prigione.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film thriller del 2015, Il caso Freddy Heineken con Anthony Hopkins. Anno 1983. Cor Van Hout e tre complici elaborano un piano per sequestrare Freddy Heineken, titolare dell’omonima azienda che produce birre. Chiederanno 35 milioni di fiorini olandesi.