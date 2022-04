Telegatti, Vasco Rossi, sempre sull’onda rock, riconquista il premio dopo 16 anni

Condividi su

Negli ultimi giorni sui media convenzionali e social è apparsa la notizia del ritorno del premio dei Telegatti. Il riconoscimento, storicamente, veniva assegnato ai personaggi che si erano distinti nel mondo dello spettacolo. Dopo una lunga interruzione durata 14 anni, torna la premiazione dei Telegatti, fiore all’occhiello di Tv Sorrisi e Canzoni. E a chi è andata la prima statuetta iconica nella veste rinnovata? Con il consenso unanime del pubblico – al rocker per antonomasia, Vasco Rossi.

Come si è appresso sul sito ufficiale di Tv Sorrisi e Canzoni, le statuette hanno subito un cambiamento, uno svecchiamento per così dire, adeguato ai tempi attuali sensibili al fattore ambientalismo. In occasione dell’anniversario dei 70 anni della rivista, le statuette con il simbolo del Telegatto si rinnovano nella versione multicolor del blu, giallo e fuxia, realizzate con materiali riciclati e di plastica rigenerata. Ideate da Cracking Art, il movimento artistico noto per le sue installazioni urbane originali e avanguardistiche.

L’annuncio di Tv Sorrisi e Canzoni

Il premio storico dei Telegatti è nato nel lontano 1984, anno del suo debutto, in cui veniva inaugurato l’ambito riconoscimento che premiava le star del mondo dello spettacolo, presentato ai telespettatori italiani dell’epoca. Agli esordi la premiazione si atteneva a un criterio di assegnazione delle statuette improntato sulla divisione in categorie.

Adesso, nel ventunesimo secolo, la rivista si aggiorna e compare, ammodernata, sulle piattaforme social più in voga. Proprio sul account Twitter di Tv Sorrisi e Canzoni, il settimanale annuncia: “Il mondo è cambiato, il modo di fare intrattenimento è cambiato, e la scena si è arricchita con i social, il digitale, lo streaming. E così cambiano anche i tempi e le modalità delle premiazioni“.

Aldo Vitali, direttore della rivista di musica, spiega i nuovi criteri di assegnazione del premio: “Il nuovo Telegatto è consegnato in diversi momenti nel corso dell’anno a personaggi della musica, del cinema, della tv e dello sport, diventando un riconoscimento al merito di chi lo riceverà. L’assegnazione – evidenzia il direttore – andrà alle personalità più rappresentative dell’intrattenimento contemporaneo”.

Sempre tramite il canale dei social network, il settimanale di spettacolo italiano ha annunciato in anteprima che Vasco rossi “è stato premiato come simbolo della musica italiana. Un artista che rappresenta un ponte tra generazioni di fan“. Il Blasco tornerà presto ad aprire una tournée di concerti negli stadi d’Italia, per fare rock, quello puro.

Vasco Rossi il telegatto al rocker per antonomasia

A grande sorpresa, data la pausa temporale prolungata di assenza dei Telegatti dalla scena italiana, il primo premio della stagione rinata va al rocker di Zocca. Si, Vasco Rossi torna ad aggiudicarsi un Telegatto dopo 16 anni. Già nel 2006 aveva ritirato ben tre statuette.

Il pubblico riconosce il talento del cantante che nella sua lunga carriera ha conquistato moltissimi riconoscimenti ad honorem. Vasco in passato ha vinto, difatti, il premio come Miglior Tournée nel 1991, Disco dell’Anno – “Gli Spari Sopra” – e Miglior Tournée nel 1993.

E ancora: Artista dell’Anno e Concerto dell’Anno per “Rock Sotto l’Assedio“, nel 1995, Telegatto d’oro nel 2005 come personaggio musicale italiano e per la stagione musicale 2004-2005 il premio come Miglior Tour. L’intero excursus di vita e della carriera di Vasco Rossi testimonia l’intramontabilità del rocker emiliano.