Linea Blu 7 maggio: Donatella Bianchi sulla costa siciliana

Condividi su

Sabato 7 maggio va in onda una nuova puntata su Rai 1 di Linea Blu. La trasmissione è condotta da Donatella Bianchi, affiancata da Fabio Gallo. L’appuntamento è alle ore 15:15, dopo la trasmissione Dedicato con Serena Autieri.

Sette giorni fa la conduttrice ha visitato Capri. Oggi invece si sposta in Sicilia per perlustrare la costa occidentale. Vuole in particolare celebrare il Mar Mediterraneo, focalizzandosi dal punto di vista ambientale, storico, economico e sociale.

Linea Blu 7 maggio, Sicilia

Nella puntata del 7 maggio Donatella Bianchi arriva in Sicilia, per rendere omaggio al Mare Nostrum. L’Isola è infatti la più grande del mar Mediterraneo.

Durante il suo viaggio visita i luoghi iconici della costa occidentale del territorio. La prima tappa è San Vito lo Capo, celebre località balneare conosciuta per la spiaggia che costeggia una baia riparata. Quest’ultima è dominata dall’alto dal Monte Monaco, massiccio montuoso che fa parte dei Monti di Trapani.

Sul Monte Monaco gli appassionati di escursionismo possono percorrere un antico sentiero, circondato da una cospicua varietà di vegetazione. Da diversi punti si possono ammirare Erice, Monte Cofano, Golfo di Castellamare, Monte Speziale e le altre bellezze del territorio.

La tappa successiva è Stagnone di Marsala, la laguna più grande della Sicilia. Istituita come Riserva Naturale nel 1984, nei suoi due ettari sono custodite e salvaguardate specie botaniche e faunistiche rare.

A rendere caratteristico Stagnone di Marsala sono le saline, i tipici mulini a vento, i fenicotteri rosa. Ma anche meravigliosi specchi d’acqua dove vivono spigole, orate, triglie ed altre specie. In questi luoghi inoltre i Fenici fondarono alcune città come Mozia e l’Isola Grande.

Linea Blu, Trapani

Nella puntata di Linea Blu del 7 maggio Donatella Bianchi raggiunge anche Trapani, comune di oltre 60.000 abitanti.

E’ conosciuta come la “Città dei due mari” per via di una striscia di terreno che sembra dividere il Mar Ionio e il Mar Tirreno. La sua meravigliosa costa dalle acque cristalline è intervallata da baie incantevoli. Nella Spiaggia di Baia di Cornino si alternano una distesa sabbiosa e un tratto invece roccioso dal quale si accede al mare attraverso dei pontili di legno.

Fondali bassi invece nella Spiaggia Mura di Tramontana che si può raggiungere attraverso due ingressi, Porta Ossuna o una scala che arriva appunto fino alla spiaggia.

Nel corso della trasmissione la conduttrice cerca di approfondire il rapporto tra l’uomo e il mare. Oggi è rappresentato in parte dalle Aree Marine Protette per prendersi cura degli habitat più vulnerabili del Mediterraneo.

Questa settimana Fabio Gallo racconta ai telespettatori gli angoli più suggestivi del nostro Paese.