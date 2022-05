The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith serie tv Prime Video – trama, cast, finale

Condividi su

Amazon Prime Video propone la serie tv dal titolo The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith. Si tratta di un prodotto di genere giallo con atmosfere drammatiche.

La produzione è del Canada, l’anno di realizzazione è il 2022 e la serie si compone in tutto di otto episodi della durata ognuno di circa 50 minuti.

The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Nathalie Bibeau. Protagonisti principali sono Beverly Smith e Baby Rebecca Smith interpretati rispettivamente da Ashley Pearson e Freya Tennant. Nel cast anche Wendy Gillis nel ruolo di se stessa.

Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare a Oshawa località nel territorio dell’Ontario.

La produzione è della Life Time in collaborazione con ABC Signature e Amazon Studios.

La serie è conosciuta al livello internazionale con il medesimo titolo.

The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith – trama della serie tv in onda su Prime Video

La trama ha come protagonista una giovane donna di 22 anni di nome Beverly Lynn Smith. Beverly vive in una fattoria nella comunità industriale di Oshawa in Ontario. È sposata ed ha un bambino di 10 mesi.

Il 9 dicembre del 1974, venne trovata morta nella cucina della sua casa. Era stata colpita da una serie di colpi di arma da fuoco.

La polizia cominciò immediatamente ad indagare ed il caso ebbe un’ampia copertura mediatica. Ciononostante non si riuscì a trovare l’assassino.

Dovettero trascorrere oltre 30 anni per riuscire ad avere finalmente la verità sul caso in esame.

Nella prima parte delle indagini Alan Smith, è stato un personaggio centrale nell’omicidio che avvenne in una notte di quasi 50 anni fa. Poiché non fu possibile risolvere il fatto di cronaca nera e dare un volto all’assassino, la morte di Beverly Lynn Smith venne catalogata come cold case.

L’epilogo

Nel 2007 alcuni test effettuati di nuovo sul caso, hanno sollevato nuovi sospetti. E Smith è diventato il principale indiziato e l’obiettivo di una controversa indagine della polizia.

Soprattutto nella parte finale si sussegue una serie di colpi di scena. Ma Smith ha sempre mantenuto il suo comportamento dichiarandosi innocente.

The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Freya Tennant : Baby Rebecca Smith

: Baby Rebecca Smith Justin Moses : Tecnico

: Tecnico Ashley Pearson : Beverly Smith

: Beverly Smith Derrick Rabethge : Tecnico

: Tecnico Wendy Gillis : Se stessa

: Se stessa Alan Richter : Se stesso

: Se stesso Jenna Dalanyi : Ballerino

: Ballerino Joanne C. Mclean : Se stesso

: Se stesso Steve Stiles : Pescatore

: Pescatore Alison Craig : Se stesso

: Se stesso Tom Balka : Se stesso

: Se stesso Susan Brown : Se stessa

: Se stessa Alan Smith : Se stesso

: Se stesso Rebecca Smith : Se stessa

: Se stessa Brian Johnston : Pescatore

: Pescatore Jeff Mitchell: Se stesso