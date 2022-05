Stasera in tv venerdì 13 maggio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 13 maggio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il talent The Band. Nella penultima puntata prosegue la gara tra le band selezionate il 22 aprile da Irene Grandi, Marco Masini, Giusy Ferreri, Dolcenera, Federico Zampaglione, Rocco Tanica, Francesco Sarcina ed Enrico Nigiotti. Ogni esibizione è valutata dai giudici Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento.

Su Raitre, alle 21.20, gli ultimi episodi della miniserie Germinal, con Louis Peres, Guillaume De Tonquedec, Alix Poisson, Thierry Godard. I minatori di Montsou, che stanno pagando un prezzo molto alto per la loro protesta, proseguono lo sciopero. Etienne (Louis Peres) fa del suo meglio per gestirne la rabbia, che tuttavia esplode quando dal Belgio arrivano decine di lavoratori pronti a prendere il loro posto.

Su Rai 5, alle 21.15, arte e cultura con Terza pagina. Puntata dedicata alla retrospettiva sul fotografo Gianni Berengo Gardin al MAXXI di Roma fino al 18 settembre. Con che criteri sono stati scelti gli scatti da esporre? Ne parlano Margherita Guccione e Alessandra Mauro, curatrici della mostra.

Programmi Mediaset, La7, Tv8

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Il conflitto in Ucraina continua a offrire spunti a Gianluigi Nuzzi, ma al centro del programma ci sono sempre gli aggiornamenti sui casi di omicidio che riempiono le pagine di cronaca. Tra i più recenti, quello di Romina Vento, 44enne di Fara Gera d’Adda (Bergamo), morta annegata lo scorso 19 aprile.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Se i toni “urlati” degli altri talk show vi causano ansia e preoccupazione, Diego Bianchi ha la ricetta giusta: un programma che non rinuncia a un pò di leggerezza, anche se sempre più spesso i temi in questione sono drammatici.

Su Tv8, invece, alle 21.30, il film tv I delitti del Barlume – Ritorno a Pineta, con Filippo Timi. Massimo rientra a Pineta per il funerale di un amico suicida che poi sospetta sia stato ucciso. Intanto il suo inaspettato ritorno sconvolge la vita e le nuove abitudini di tutti.

Nove, Real Time

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Lo show di Maurizio Crozza continua a registrare buoni ascolti, ottenendo uno share del 6%, con picchi di oltre 1,5 milioni di telespettatori. Tra le imitazioni ricorrenti ci sono ancora quelle di Mario Draghi e di Flavio Briatore.

Su Real Time, invece, alle 21.25, il game show Questa è casa mia! Fra gli “investigatori” del programma condotto da Tommaso Zorzi c’è Stefania Orlando.

I film di questa sera venerdì 13 maggio 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2010, di Wilson Yip, Ip Man 2, con Donnie Yen, Lynn Hung, Sammo Hung. Ip Man fugge dalla Cina e si trasferisce a Hong Kong. Lì vorrebbe aprire una scuola di Kung Fu e diffondere l’arte marziale del Wing Chun, ma gli altri maestri non sono d’accordo.

Su Rai Movie, invece, alle 21.10, il film giallo del 2017, di e con Kenneth Branagh, Assassinio sull’Orient Express. Sul famoso Orient Express in viaggio verso Londra, avviene un omicidio. Il direttore del treno, preoccupato dello scandalo, chiede all’illustre ospite Poirot di risolvere il caso.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di James Kent, La conseguenza, con Keira Knightley, Jason Clarke. Amburgo, 1946. Rachael Morgan (Keira Knightley) arriva in città per riunirsi al marito Lewis, un colonnello britannico che presta servizio in Germania. Con suo grande stupore, la donna scopre che lei e il marito vivranno in una villa insieme al proprietario tedesco, un affascinante architetto.

Su Italia 1, invece, alle 21.20, il film drammatico del 1990, di John G. Avildsen, Rocky V, con Sylvester Stallone. Rocky Balboa (Sylvester Stallone), costretto a lasciare il pugilato a causa dei troppi colpi ricevuti nel corso della carriera, scopre di essere sul lastrico. L’unica consolazione gli viene dal giovane talento Tommy Gunn (Tommy Morrison), che sotto la sua guida sogna di diventare un grande campione.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2010, di Miguel Sapochnik, Repo Men, con Jude Law, Forest Whitaker. Una multinazionale vende organi artificiali per prolungare la vita. Chi non paga deve vedersela con i recuperatori che non si fanno scrupoli. Tra loro c’è Remy.

Stasera in tv venerdì 13 maggio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2016, di Jennifer Yuh, Alessandro Carloni, Kung Fu Panda 3. Dopo aver ritrovato il padre, Po raggiunge il suo villaggio natale, dove fa nuove amicizie. Ma una minaccia incombe: il potente spirito maligno Kai vuole conquistare la Cina.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film d’azione del 2021, di Ilya Naishuller, Io sono nessuno, con Bob Odenkirk, Connie Nielsen. Un violento episodio scatena in Hutch Mansell, marito trascurato e papà sottovalutato, una rabbia a lungo repressa: scoprirà abilità letali portando alla luce oscuri segreti.