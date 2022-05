Stasera in tv sabato 14 maggio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 14 maggio 2022. Su Rete 4, il film commedia Don Camillo e l’onorevole Peppone con Gino Cervi e Fernandel. Su Rai Movie invece va in onda il film drammatico Magnolia, con Tom Cruise.

Stasera in tv sabato 14 maggio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.30, il programma musicale Eurovision Song Contest. La gara arriva al momento più atteso, quello della finale. Sul palco del Pala Olimpico di Torino si esibiscono i rappresentanti dei Paesi più votati nelle prime due serate, oltre alle nazioni ammesse di diritto: Italia, in gara con Mahmood e Blanco, Spagna, Gran Bretagna, Francia e Germania.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Il malato immaginario. Paolo Bonacelli veste i panni dell’ipocondriaco Argante nella rilettura della commedia diretta da Marco Bernardi.Questa versione è una farsa, intrisa di riflessioni amare sulla condizione umana, fino all’onirico epilogo.

Programmi Nove, Real Time

Su Nove, alle 21.25, Nove racconta. Lo speciale di stasera si intitola: “Putin – Potere senza confini“. Dalla sua rielezione alla presidenza, il potere di Vladimir Putin è più saldo che mai. il suo braccio destro, gli ex consiglieri e gli avversari parlano di questo potente uomo politico.

Su Real Time, alle 21.40, il docu-reality Vite al limite. Gina e sua moglie Beth vivono con la madre di Gina, ma non sono una famiglia felice. Ora Gina, che ha problemi di peso, deve andare a Houston per farsi aiutare dal dottor Now. Ma la situazione a casa è sotto controllo?

I film di questa sera sabato 14 maggio 2022

Su Raitre, alle 21.45, il film thriller del 2019, di Andrea Di Stefano, The Informer – Tre secondi per sopravvivere, con Joel Kinnaman. Pete Koslow (Joel Kinnaman) è un ex criminale pentito che ha accettato di collaborare con l’Fbi per pagare il suo debito con la giustizia. L’uomo, dopo essersi infiltrato in un clan di narcotrafficanti polacchi, è costretto a rientrare in carcere per eseguire gli ordini del capo. Presto il gioco si fa pericoloso.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1999, di Paul Thomas Anderson, Magnolia, con Tom Cruise, Julianne Moore. Nove storie si sovrappongono. Tra queste, quella del magnate Earl Patridge, in punto di morte, e di suo figlio Frank che da anni ha rotto con lui e si è trasformato in un polemico santone.

Su Rete 4, invece, alle 21.25, il film commedia del 1955, di Carmine Gallone, Don Camillo e l’onorevole Peppone, con Fernandel, Gino Cervi. Il partito comunista manda una giovane e fervente attivista per aiutare il sindaco Peppone (Gino Cervi) a preparare la campagna elettorale. Lui però s’invaghisce della donna. Don Camillo (Fernandel) se ne accorge subito e cerca di far rientrare nei ranghi l’eterno rivale.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2011, di e con Salvatore Ficarra e Valentino Picone, Anche se è amore non si vede. Amici di infanzia, il riservato Valentino (Valentino Picone) e l’intraprendente Salvo (Salvo Ficarra) gestiscono una piccola società di servizi turistici. Quando Gisella (Ambra Angiolini), la fidanzata storica di Valentino, decide di lasciarlo, l’altro fa di tutto per trovargli un’altra compagna.

Italia 1, 20 Mediaset, Iris

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2012, di Mike Thurmeier, Steve Martino, L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva. Sempre alla caccia dell’inafferrabile ghianda, lo sfortunatissimo Scrat innesca involontariamente la separazione dei continenti. Manny, Sid e Diego si ritrovano così alla deriva su un iceberg galleggiante. A complicare le cose ci si mette una combriccola di pirati, decisi ad impedire loro di tornare a casa.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2001, di Dominic Sena, Codice: Swordfish, con John Travolta. Per finanziare un gruppo patriottico estremista, l’ex agente governativo Shear progetta una clamorosa rapina. Per attuarla chiede aiuto all’hacker Stanley Jobson.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1990, di Alan J. Pakula, Presunto innocente, con Harrison Ford. il sostituto procuratore Rusty Sabich è incaricato di occuparsi dell’omicidio di Carolyn Polhemus, una collega. Le cose si complicano quando emerge che i due erano amanti.

Stasera in tv sabato 14 maggio, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di fantascienza del 2014, di Alex Garland, Ex Machina, con Domhnall Gleeson, Alicia Vikander. Il programmatore informatico Caleb viene convocato nel laboratorio del suo capo, Nathan. Il giovane deve testare le reazioni di Ava, un nuovo robot dalle fattezze femminili.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Denis Villeneuve, Sicario, con Emily Blunt, Benicio del Toro. L’agente dell’Fbi Kate Macer prende parte a una Task force diretta da Matt Graver per catturare un narcotrafficante messicano. Le sue certezze verranno messe a dura prova.