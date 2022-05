Serie A 37esima giornata, la programmazione tv: Juventus-Lazio visibile anche su Sky

Condividi su

Sabato 14 maggio prenderà il via la 37esima giornata di Serie A e, come di consueto, la programmazione tv avrà come protagonisti DAZN e Sky Calcio. In particolare, l’emittente OTT trasmetterà tutte e dieci le partite in programmazione. Sky, invece, manderà in onda tre incontri.

Serie A 37esima giornata programmazione tv, gli incontri del sabato

Il primo match in programmazione per la 37esima giornata di Serie A sarà Empoli-Salernitana. Il fischio di inizio della partita è previsto per le 15:00 di sabato. L’incontro sarà molto importante per determinare le posizioni in fondo alla classifica. La Salernitana, in particolare, è protagonista di una corsa a due insieme al Cagliari per evitare la retrocessione in Serie B. Il match sarà visibile in esclusiva solo su DAZN.

La 37esima giornata di Serie A, poi, continuerà con due incontri alle 18:00. In questa fascia oraria, infatti, si giocheranno Udinese-Spezia e Verona-Torino. Anche in questo caso sarà solo DAZN a mandare in onda l’incontro. Nell’ultimo anticipo del sabato, infine, la Roma di José Mourinho sfiderà il Venezia. L’incontro, in questo caso, sarà trasmesso su DAZN ma anche su Sky. La pay tv, in particolare, manderà in onda l’incontro su Sky Sport Calcio (canale 202).

Serie A 37esima giornata programmazione tv, le partite della domenica

La 37esima giornata di Serie A continuerà, poi, con le partite in onda domenica 15 maggio. Si parte alle 12:30, quando il Bologna ospiterà allo stadio Renato Dall’Ara il Sassuolo. Il derby dell’Emilia Romagna sarà visibile sia su DAZN che su Sky Sport Calcio. La domenica di Serie A, poi, continuerà alle 15:00, quando il Napoli sfiderà il Genoa. Gli ospiti, in particolare, dovranno necessariamente fare punti per evitare la retrocessione in Serie B. La partita sarà trasmessa in esclusiva solo su DAZN.

Su DAZN, poi, si potranno seguire le due partite che potrebbero essere decisive per lo scudetto. Alle 18:00, infatti, il Milan ospiterà l’Atalanta. Alle 20:45, invece, scenderanno in campo il Cagliari e l’Inter. Sia i nerazzurri che i rossoblù saranno obbligati a vincere, rispettivamente per salvarsi e per continuare a sperare nello scudetto.

I posticipi del lunedì

La 37esima giornata di Serie A si concluderà lunedì 16 maggio. Due gli incontri in programmazione. Il primo è alle 18:00 e si sfideranno la Sampdoria e la Fiorentina. Alle 20:45, invece, chiuderà il turno di campionato l’incontro tra la Juventus e la Lazio. Entrambi saranno visibili su DAZN. La sfida tra Allegri e Sarri, poi, sarà trasmessa anche su Sky Sport 1 (canale 201) e su Sky Sport Calcio (canale 202).

Serie A 37esima giornata programmazione tv, i telecronisti

Di seguito, l’elenco delle partite e dei telecronisti previsti per la 37esima giornata di Serie A.

Empoli-Salernitana: 14/05/2022, DAZN (Borghi-Parolo);

Udinese-Spezia: 14/05/2022, DAZN (Mancini-Pasqual);

Verona-Torino: 14/05/2022, DAZN (Testoni-Tiribocchi);

Roma-Venezia: 14/05/2022, DAZN (Calogero-Schwoch) e Sky (Gentile-Minotti);

Bologna-Sassuolo: 15/05/2022, DAZN (Santi-Budel) e Sky (Massara-Orsi);

Napoli-Genoa: 15/05/2022, DAZN (Zanon-Floccari);

Milan-Atalanta: 15/05/2022, DAZN (Giustiniani-Gobbi);

Cagliari-Inter: 15/05/2022, DAZN (Buscaglia-Budel);

Sampdoria-Fiorentina: 16/05/2022, DAZN (Pardo-Montolivo);

Juventus-Lazio: 16/05/2022, DAZN (Mastroianni-Donati) e Sky (Compagnoni-Marchegiani).