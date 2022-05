Condividi su

Questa sera, venerdì 13 maggio, alle 21.30 su Canale 5, va in onda l’Isola dei Famosi con Ilary Blasi. Ad affiancare la conduttrice gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Scopriremo nel corso della puntata chi tra Lory Del Santo, Marco, Edoardo e Maria Laura, dovrà lasciare Playa Palapa per approdare a Playa Sgamada.

L’Isola dei famosi 13 maggio diretta

Inizia la puntata del 13 maggio de l’Isola dei Famosi. Ilary Blasi saluta gli opinionisti in studio Vladimir Luxuria e Nicola Savino, e si collega con Playa Palapa dove si trovano i naufraghi insieme ad Alvin. Ilary lancia gli ultimi 30 secondi prima di dare lo stop al televoto tra i nominati Lory, Marco, Edoardo e Maria Laura. Il primo naufrago salvo è Maria Laura, mentre il secondo è Edoardo.

Alessandro vincendo la sfida contro Carmen nella scorsa puntata, ha avuto modo di portare a cena Maria Laura. Una clip mostra quanto accaduto durante la settimana sull’Isola dei Famosi. Sembrerebbe infatti che Carmen abbia escogitato una tattica per allontanare suo figlio da Maria Laura. Secondo alcuni naufraghi, tra cui Mercédesz, Maria Laura starebbe cercando di compiacere Carmen per poter conquistare Alessandro. Anche Carmen non vede un comportamento sincero da parte della naufraga nei confronti di Alessandro.

Nella tana dei serpenti, Carmen si ritrova di fronte 5 cloche, sotto le quali ci sono delle ricompense, tra cui un piatto di spaghetti che avrà tutti i giorni fino a lunedì. Potrà averle se acconsentirà al figlio Alessandro e a Maria Laura di convivere in una capanna dove lei non potrà andare fino alla prossima puntata de l’Isola dei famosi.

La prova leader delle donne

La puntata del 13 maggio de l’Isola dei Famosi prosegue con l’annuncio del naufrago che deve abbandonare la Palapa. Tra Lory e Marco, è Marco che andrà a Play Sgamada e decide di dare il bacio di Giuda a Roger.

A Playa Palapa le donne si preparano per la prova leader. A concorrere Mercédesz e Maria Laura. Entrambe con mani e caviglie legate, dovranno spingere con la testa un pallone, strisciando fino a raggiungere una vasca di fango, e poi al traguardo finale. Vince Maria Laura che ottiene l’immunità per la puntata del 13 maggio de l’Isola dei Famosi, e manda Lory in nomination.

Una delle coppie formatasi all’intero nel reality era quella tra Roger ed Estefania. A seguito però di quanto raccontato da Laura proprio ad Estefania di alcuni comportamenti di Roger, le cose tra i due sono cambiate. Hanno dunque modo di chiarirsi, in un faccia a faccia, a La Tana dei Serpenti. Estefania esprime tutto ciò che pensa riguardo all’atteggiamento di Roger sull’Isola in presenza della sua ex fidanzata.

La sfida tra Playa Sgamada e Playa Palapa

In questa puntata del 13 maggio de l’Isola dei Famosi, si sfideranno per la prova ricompensa i naufraghi delle due rispettive spiagge. I concorrenti di Playa Sgamada, sfideranno appunto quelli di Playa Palapa. Chi vincerà avrà modo di portare sulla propria spiaggia frutta, verdura, uova, e una scatoletta di fagiolini. Vincono la prova ricompensa i naufraghi di Playa Sgamada.

Subito dopo Mercédesz in zona nomination parla con Ilary dell’incidente che ha visto coinvolta la madre Eva Henger. Riceve dunque un video messaggio da parte della mamma che la rassicura e riconferma il sostegno nei suoi confronti.