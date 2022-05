Stasera in tv giovedì 19 maggio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 19 maggio 2022. Su Rai 2 va in onda il film commedia Tutte lo vogliono. Su Rete 4 invece una nuova puntata di Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio.

Stasera in Tv giovedì 19 maggio 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda Don Matteo 13 con Raoul Bova. L’episodio si intitola Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore?. Don Massimo indaga sulla madre di Federico che è accusata di tentato omicidio. La donna però si proclama innocente. Intanto Anceschi torna a Spoleto e scopre che Valentina è innamorata di Nardi.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda il film commedia del 2015, Tutte le vogliono con Enrico Brignano. La food designer Chiara è alla ricerca disperata del suo uomo ideale. A causa di un equivoco crede di averlo trovato in Orazio, sciampista per cani, molto imbranato con le donne.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film documentario del 2021 di Giorgio Verdelli, Ezio Bosso- Le cose che restano. La pellicola è incentrata sulla biografia di Ezio Bosso, scomparso a soli 48 anni a causa di una malattia neurodegenerativa. Si susseguono testimonianze, immagini di repertorio e interviste allo stesso Bosso.

Stasera in Tv giovedì 19 maggio 2022, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa della volontà di Finlandia e Svezia di aderire alla Nato e della propaganda russa contro l’Italia. Intervista ad Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.

Canale 5, alle 21.25, trasmette il film drammatico del 2019, Il Corriere- The Mule con Clint Eastwood. Il 90enne floriculture Earl Stone è pieno di debiti. Per riuscire a racimolare del denaro decide di accettare un’offerta di lavoro molto particolare, diventare trasportatore di droga per conto di una gang criminale.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film thriller del 2011, La fredda luce del giorno con Bruce Willis. Will Shaw ha deciso di accompagnare la madre e il fratello con la fidanzata in vacanza in Spagna. Quando però i suoi familiari vengono rapiti sarà obbligato a scavare nel passato del padre, che potrebbe essere la ragione dietro la quale si cela il rapimento.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda Piazzapulita. Corrado Formigli continua ad occuparsi dei temi più rilevanti in campo di politica, economia e attualità a livello nazionale e internazionale. Presenti ospiti in studio e in collegamento.

Nove, alle 21.25, trasmette il programma Only Fun- Comedy Show. Elettra Lamborghini e i Panpers Conducono il nuovo show dedicato alla comicità. Tra i comici protagonisti Valentina Persia, Pino e gli Anticorpi, Raul Cremona.

I film stasera su Iris, Cine34

Iris, alle 21.00, manda in onda il film azione del 1973, I 3 dell’ operazione Drago con Bruce Lee. Uno spietato criminale sta organizzando un torneo di arti marziali. I Servizi Segreti Inglesi decidono di ingaggiare Lee che lavorerà per loro sotto copertura iscrivendosi alla competizione.

Cine34, alle 21.00, trasmette il film commedia del 1978, Il vizietto con Ugo Tognazzi e Michel Serrault. L’italiano Renato e il francese Albin si sono trasferiti a Saint Tropez dove hanno aperto un locale per travestiti, chiamato Cage au folles tra equivoci e disavventure.

Stasera in Tv giovedì 19 maggio 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film azione del 2015, Last Knights con Clive Owen. Il cavaliere Raiden viene nominato erede dal suo signore Bartok. La sua nomina viene però ostacolata da Matt, che ha intenzione di impadronirsi del feudo.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2006, Volver con Penelope Cruz. Nella pellicola si intrecciano le storie di due sorelle. La prima deve fare i conti con la figlia che ha ucciso il padre e l’altra perseguitata dal fantasma della madre.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film documentario del 2004, La marcia dei pinguini. Fiorello è la voce narrante del documentario dedicato ai pinguini che devono trovare il luogo adatto per l’accoppiamento. Per farlo dovranno macinare decine di chilometri.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2015, Antigang- Nell’ombra del crimine con Jean Reno. Serge e il suo team hanno il compito di garantire la sicurezza in città. Un giorno però si ritrovano a fare i conti con un gruppo di criminali, specializzati in rapine in banche e gioiellerie.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film spionaggio del 2021, La Talpa con Gary Oldman. La spia George Smiley è appena andato in pensione. Decide di tornare in azione quando gli offrono l’incarico di infiltrarsi ai vertici dei Servizi Segreti. Si ritroverà a dover indagare anche su alcuni ex colleghi.