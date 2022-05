Chi l’ha visto? 18 maggio diretta: appelli, richieste di aiuto, segnalazioni

Condividi su

Questa sera, mercoledì 18 maggio, alle 21.20 su Rai 3 va in onda Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciaerelli. La scomparsa di Sonia Marra, e quella della giovane campionessa di tiro a segno Andreea, sono tra i casi al centro della nuova puntata. E poi ancora, chi è l’uomo trovato morto in Val di Fiume? Non mancherà l’attenzione della trasmissione verso appelli, richieste di aiuto e segnalazioni.

Chi l’ha visto? 18 maggio diretta

La puntata del 18 maggio di Chi l’ha visto? inizia con Cristina della provincia di Roma, moglie di Sandro, scomparso da venerdì. Sandro – che di mestiere fa il fabbro – prima di sparire ha mandato un messaggio alla moglie avvertendola che entro cinque minuti sarebbe rientrato a casa. Da venerdì invece non si hanno sua notizie. La macchina, una panda bianca, è stata ritrovata vicino casa e al momento il suo telefono non è raggiungibile.

Si cambia argomento è l’attenzione si sposta su quanto accaduto ad una telespettatrice di nome Mery che dopo aver visto e sentito dei ragazzi strattonare una ragazza, chiama i Carabinieri. Al telefono con i Carabinieri decide di aiutarla, ma non riesce successivamente ad impedire a questi ragazzi di portarla via.

La puntata del 18 maggio di Chi l’ha visto? continua con il caso di Agata Scuto. Proseguono le indagini dell’omicidio, secondo cui ci sarebbero più indagati.

Il caso di Andreea Rebciuc

Federica Sciarelli si occupa, durante il corso della puntata del 18 maggio di Chi l’ha visto?, del caso di Andreea Rabciuc. Domenica 15 maggio gli inquirenti sono tornati nel casale di Francesco. Secondo l’indiscrezione di oggi Andreea sarebbe salita su una macchina scura. Ci si chiede su quale macchina sia salita, e se davvero le cose sono andate così.

L’attenzione si sposta su un ragazzo di nome Roman scomparso giovedì scorso a Roma. I genitori presenti in studio raccontano che ha problemi di deambulazione, e affermano che qualcuno ha detto loro che è stato avvistato a Napoli, in un bar, da solo, e che si stava avviando verso il parco. Il cugino abita in quella zona.

Si passa subito dopo al caso di Cristina Golinucci, secondo cui l’avvocato Nicodemo Gentile ha chiesto alla procura di Forlì di riaprire il caso sulla sua morte.