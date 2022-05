Stasera in tv domenica 22 maggio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 22 maggio 2022. Su Raitre, il talk show Che tempo che fa, con Fabio Fazio. Su La7, l’attualità con Non è L’Arena, con Massimo Giletti.

Stasera in tv domenica 22 maggio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la miniserie Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa, con Isabella Ragonese, Paolo Briguglia. Prima parte. Nella Palermo degli Anni 50, Letizia Battaglia (Isabella Ragonese), giovane ribelle, si sposa. Ma il matrimonio non fa per lei e così, dopo un crollo nervoso, finisce in una clinica svizzera. In seguito lascia il marito, entra nella redazione de “L’Ora” e si avvicina alla fotografia. Poi va a Milano.

Su Raidue, alle 21.00, Pallavolo maschile – Finale Champions League. Viene assegnato questa sera a Lubiana l’importante trofeo continentale. Se lo contendono l’Itas Trentino allenata da Angelo Lorenzetti e i polacchi del Zaksa Kozle, agli ordini di Gheorghe Cretu. Riflettori puntati su Alessandro Michieletto, giovanissimo talento in forza alla squadra di Trento.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Alla vigilia del 30° anniversario della strage di Capaci, Fabio Fazio dedica una parte della puntata al ricordo di Giovanni Falcone e delle altre vittime della mafia. Si parla anche della guerra in Ucraina e del Covid, ma c’è spazio come sempre anche per un pò di sana leggerezza fornita da Luciana Littizzetto.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Le speranze di una rapida soluzione del conflitto in Ucraina hanno ormai lasciato il posto alla consapevolezza che nel Paese si sta giocando una partita a scacchi che coinvolge politica e strategia e rischia di durare a lungo. Se ne parla diffusamente nel programma condotto da Giuseppe Brindisi.

Su Canale 5, alle 21.20, il quiz Avanti un altro! Pure di sera. Prima di andare in vacanza, Paolo Bonolis presenta tre nuove puntate in prima serata del popolare quiz in onda tutti i giorni alle 18.45. I concorrenti di questa versione sono divisi in due squadre; durante il gioco intervengono ospiti illustri oltre agli insostituibili personaggi del Salottino.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Le contraddizioni di Putin, ma anche quelle dell’Occidente, e ancora l’aggressività degli Stati Uniti: anche stasera Massimo Giletti affronta con la consueta veemenza le tante facce della tragedia che sta martoriando l’Ucraina.

Su Tv8, alle 21.30, il film giallo per la tv I delitti del Barlume – Mare forza quattro con Filippo Timi. Una forte mareggiata si abbatte sul lungomare di Pineta portando a riva un cadavere. Il caso si rivela rognoso per la Fusco, ma per fortuna a darle una mano c’è Massimo.

Su Nove, alle 21.25, il documentario Nove racconta: Hitler. Come ha fatto Adolf Hitler a passare da adolescente solitario a dittatore crudele? Esperti indagano la vita dell’uomo più odiato della storia e individuano i momenti chiave della sua eccezionale ascesa e della sua rovinosa caduta.

I film di questa sera domenica 22 maggio 2022

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2005, di Christopher Nolan, Batman Begins, con Christian Bale. Ancora ragazzo, Bruce Wayne assiste all’omicidio dei genitori. Il trauma fa nascere in lui l’ossessione per la vendetta. Dopo aver girato il mondo alla ricerca di sè stesso, Bruce (Christian Bale) ritorna a Gotham City, governata dal crimine, e decide di diventare l’eroe mascherato Batman.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2015, di Craig Zobel, Sopravvissuti, con Margot Robbie. In seguito ad una guerra nucleare, l’adolescente Annvive isolata in una fattoria e crede di essere l’unica sopravvissuta finché incontra Loomis, uno scienziato, e Caleb.

Stasera in tv domenica 22 maggio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2010, di Doug Liman, Fair Game, con Naomi Watts, Sean Penn. Valerie lavora alla Cia. Quando suo marito Joseph scrive un articolo contro l’amministrazione Bush, lei finisce nel mirino dei superiori. Carriera e matrimonio sono in pericolo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Neil Jordan, Greta, con Isabelle Huppert, Chloe Grace Moretz. Frances, in crisi dopo la morte della madre, stringe una morbosa amicizia con Greta, una ricca vedova. Le due iniziano a frequentarsi, ma le intenzioni di Greta si rivelano inquietanti.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2007, di M. Hafstrom, 1408, con John Cusack. Uno scrittore di horror viene inviato a passare una notte in un hotel di New York. Per sfida decide di trascorrerla nella camera 1408: si dice che la stanza sia stata luogo di tragedie e infestata da spiriti maligni.