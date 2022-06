I Viaggi del cuore 2022: dal 5 giugno su Canale 5 edizione speciale con Don Davide Banzato

Condividi su

Da domenica 5 giugno alle ore 09:00 va in onda I Viaggi del cuore 2022- Edizione Speciale con Don Davide Banzato. Il programma, dopo tante edizioni di successo su Rete 4, si sposta per la prima volta su Canale 5 per raccontare le mete spirituali di alcuni Paesi del Mondo. Le puntate vengono trasmesse anche sul canale internazionale Mediaset Italia.

I Viaggi del cuore 2022, Don Davide Banzato approda su Canale 5

Don Banzato arriva su Canale 5 per intraprendere un lungo viaggio tra arte, storia e tradizioni con l’ausilio di testimonianze e approfondimenti con il supporto di scrittori ed esperti. In ogni appuntamento sono presenti Chiara Amirante, fondatrice di Nuovi Orizzonti, e i giornalisti di Famiglia Cristiana.

Don Davide Banzato si occupa delle Missioni don Bosco per descrivere il clima che stanno vivendo alcuni paesi nel mondo e dove i Salesiani operano in prima linea con progetti di solidarietà. Il conduttore è anche autore del programma con Maria Amata Caló e Martina Polimeni.

I Viaggi del cuore, Terra Santa

I primi due appuntamenti de I Viaggi del cuore sono dedicati alla Terra Santa. Don Davide Banzato si reca sui luoghi descritti dal Vangelo. Si inizia da Nazareth con l’ingresso nell’abitazione di Maria dove ha ricevuto l’annunciazione, per poi visitare la grotta dove Gesù è cresciuto con i propri genitori, Giuseppe e Maria.

Il conduttore si sposta poi a Betlemme per ripercorrere le tappe più importanti della vita pubblica di Gesù. Punta in particolare l’attenzione sul fiume Giordano, dove è stato battezzato da Giovanni il Battista, e sui villaggi in cui ha invitato i primi discepoli a seguirlo. Altra tappa è la casa di Pietro, esplorando dei siti archeologici a Cafarnao e a Magadala. L’itinerario prosegue al mare di Galilea dove si sono svolti altri episodi evangelici. Ma anche sul Monte delle Beatitudini dove Gesù pronunciò il discorso della montagna.

Nella seconda puntata, invece, il religioso visita il Monastero greco ortodosso di Koziba per poi ripercorrere il cammino contenuto nel capitolo 12 del Vangelo di Giovanni. In esso viene raccontato l‘arrivo di Gesù a Gerusalemme, dove è acclamato dalle folla nel giorno delle Palme, fino all’ultima cena, al rituale della lavanda dei piedi, alla resurrezione.

Sempre a Gerusalemme Don Davide Banzato raggiunge il muro del pianto, unico resto del tempio di Gerusalemme. Il Vescovo Pierbattista Pizzaballa spiega ai telespettatori le relazioni che intercorrono le tra differenti confessioni cristiane e il dialogo interreligioso che convive a Gerusalemme.

Seguono il Monte degli Ulivi, al Getsemani, e le stazioni della Via Crucis.

Viaggio a Lourdes

Don Davide Banzato si sposta in Francia per una puntata dedicata al santuario di Nostra Signora di Lourdes. E’ il più visitato al mondo dopo la Basilica di San Pietro e il santuario di Guadalupe.

Il conduttore visita l’abitazione nella quale Bernadette ha trascorso 10 anni di infanzia per poi esplorare gli appartamenti degradati dove ha vissuto successivamente. Si arriva poi all’apparizione della Vergine e alle testimonianze di due guarigioni inesplicabili.

Una è già riconosciuta come miracolo secondo i criteri del Bureau des Constatations Mèdicales di Lourdes. Dal 1983 l’ organizzazione si occupa di tutte le segnalazioni di guarigione pervenute per accertarne la veridicità. E’ presieduta dal Dott. Alessandro De Franciscis.

Don Banzato incontra anche i militari italiani, seguiti da Monsignor Santo Marcianò, in occasione della 62° edizione del Pellegrinaggio Militare internazionale dedicato al tema della pace.

Tappa a Saragozza, in Spagna

Il programma I Viaggi del cuore arriva anche a Saragozza, in Spagna. La città deve il suo nome ai Romani i quali costruirono nel 25 a.C l’antica Cesareaugusta.

Qui Don Banzato racconta ai telespettatori la storia di san Giacomo Apostolo al quale apparve la Madonna, proprio in questa città. Successivamente visita il Santuario di Nostra Signora di Pilar ma anche le fortezze e i musei del territorio. Si occupa inoltre dell’arte mudéjar, nata dalla fusione della cultura cristiana occidentale con quella ispano-moresca.

Sono previsti anche viaggi in Medio Oriente, in Giordania.