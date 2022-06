Stasera in tv sabato 4 giugno 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 4 giugno 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.30, Calcio Nations League: Italia-Germania. Parte da Bologna l’avventura degli Azzurri nella terza edizione della Nations League, la competizione continentale che vede in lizza 55 squadre nazionali. Allo Stadio Renato Dall’Ara, sotto la guida del commissario tecnico Roberto Mancini, i campioni d’Europa affrontano la Germania.

Su Raitre, alle 21.20, il programma Sapiens – Un solo pianeta. Stasera, nella terza puntata, Mario Tozzi parla delle condizioni climatiche e ambientali del Pianeta, che nel giro di pochi decenni diventeranno incompatibili con la vita come la conosciamo. Sull’argomento vengono proposte le spettacolari immagini del fotografo e regista Yann Arthus-Bertrand.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Playlist per la poesia. Nel cortile della Fondazione Foqus di Napoli, Lorenzo Jovanotti, Nicola Crocetti e Francesco Piccolo sono impegnati in un reading di poesia che spazia dai classici ai contemporanei: da Esiodo a Kavafis, da Borges a Mariangela Gualtieri.

Programmi Nove, Real Time

Su Nove, alle 21.25, Nove racconta: scomparsa – Il caso Ragusa. Lo speciale dedicato alla scomparsa di Roberta Ragusa, avvenuta il 13 gennaio 2012. Per la sua morte (anche se il corpo non è mai stato ritrovato) sta scontando 20 anni il marito Antonio Logli.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Brianna ha raggiunto i 300 chili di peso: deve al più presto iniziare a perdere peso se vuole salvaguardare la propria salute. Ma deve anche farsi forza per affrontare un improvviso peggioramento della salute di suo marito.

I film di questa sera sabato 4 giugno 2022

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2011, di Alexander Payne, Paradiso amaro, con George Clooney. L’avvocato Matt King (George Clooney), residente a Honolulu, si è sempre dedicato più alla sua carriera che alla famiglia. Tutto cambia quando la moglie Elizabeth (Patricia Hastie) entra in coma dopo un incidente. L’uomo dovrà ripensare la sua vita e riavvicinarsi alle figlie Alexandra e Scottie.

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 2010, di Roger Michell, Il buongiorno del mattino, con Harrison Ford, Rachel McAdams. Lo show televisivo condotto da Colleen Peck è in calo. In suo aiuto arriverà Becky Fuller, una giovanissima produttrice che tenterà di riportare la trasmissione alla ribalta.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2012, di Robert Zemeckis, Flight, con Denzel Washington. Il comandante Whitaker compie un atterraggio di fortuna con il suo aereo, salvando molte vite. Inizialmente viene acclamato come un eroe, poi, però, finisce nel mirino della commissione d’inchiesta.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2006, di Brett Ratner, X-Men – Conflitto finale, con Hugh Jackman. Capitanati dal dottor Xavier, Wolverine, Jean Grey e Storm combattono i malvagi guidati da Magneto. Al centro della battaglia, un siero che annulla i poteri dei mutanti.

Iris, La5, Cine34

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1998, di Andrew Davis, Delitto perfetto, con Michael Douglas. Sull’orlo della bancarotta, un agente di Borsa assolda l’amante della bella e ricca moglie per ucciderla e incassarne l’eredità. Ma le cose non vanno come ha previsto.

Su La 5, invece, alle 21.10, il film drammatico del 2014, di Michael Keusch, Rosamunde Pilcher: una causa persa, con Esther Schweins, Jan Sosniok. Spencer ed Emily sono due avvocati con idee molto differenti sull’amore. Lo scontro tra i due si fa acceso quando si trovano faccia a faccia in tribunale durante una causa di divorzio.

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 1970, di Damiano Damiani, La moglie più bella, con Ornella Muti, Alessio Orano. La figlia bellissima di due contadini siciliani viene violentata dall’uomo che la corteggia e decide di denunciarlo invece di sposarlo, come l’usanza vorrebbe.

Stasera in tv sabato 4 giugno 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1993, di Clint Eastwood, Un mondo perfetto, con Clint Eastwood, Kevin Costner. Texas, 1963. Butch Haynes evade dal carcere e prende in ostaggio un bambino. Con lui inizia una impossibile fuga verso l’Alaska. Sulle sue tracce, intanto, si lancia un ranger.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2018, di Will Gluck, Peter Rabbit. Peter Rabbit e le sue sorelle vivono rubando gli ortaggi dal giardino del burbero signor McGregor. Quando quest’ultimo muore, i conigli credono di poter mettere le zampe sul suo prezioso orto.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film fantastico del 2017, di Tommy Wirkola, Seven sisters, con Noomi Rapace, Clara Read. Sette gemelle vengono cresciute segretamente dal nonno, in una società che pretende solo figli unici. La loro esistenza pianificata entra in crisi quando una di loro scompare.