DallArenaLucio, 3 giugno diretta – Omaggio ad uno degli artisti più amati: Lucio Dalla

Condividi su

Questa sera, venerdì 3 giugno, alle 21.25 su Rai 1, va in onda DallArenaLucio. Uno show di note e musica, per omaggiare uno degli artisti più amati di tutti i tempi: Lucio Dalla. Conduce Carlo Conti, con la partecipazione di Fiorella Mannoia. Tanti saranno gli artisti che si esibiranno sul palco dell’Arena di Verona per onorare Dalla, tra cui Ornella Vanoni, Tosca, Ron e Samuele Bersani.

DallArenaLucio, 3 giugno diretta

Inizia la puntata di DallArenaLucio, lo show interamente dedicato al cantautore bolognese Lucio Dalla. Carlo Conti e Fiorella Mannoia condurranno insieme questa serata omaggio. La prima ad esibirsi è proprio Fiorella Mannoia insieme a Marco Mengoni sulle note di “Vita”, brano del 1999 che Dalla ha cantato insieme a Gianni Morandi.

Mengoni racconta un aneddoto che lo lega a Lucio. Un giorno ha infatti ricevuto una telefonata da parte sua, ma credendo fosse uno scherzo ha riattaccato. Ha avuto successivamente conferma dalla casa discografia Sony, che si trattava proprio di Dalla, e che avrebbe voluto duettare con lui. Mengoni subito dopo canta “Caro amico ti scrivo”.

DallArenaLucio prosegue con i ragazzi de Il Volo che raccontano che 10 anni fa hanno fatto una gara di vocalizzi con Lucio Dalla. Si esibiscono sulle note di “Caruso”, brano del 1986. Il prossimo artista è Gigi D’Alessio che canta al pianoforte “Piazza grande”. Sullo schermo appare Lucio che canta durante il Festival di Sanremo del 1972.

Samuele Bersani – Alessandra Amoroso – Ron

Samuele Bersani è il prossimo artista ad omaggiare Lucio a DallArenaLucio. Bersani racconta che Dalla, per sdebitarsi per il successo ottenuto con “Canzone”, aveva deciso di prestargli il suo maggiolone, per poi portarglielo via con il carroattrezzi se non avesse partecipato a Sanremo. Samuele si esibisce sulle note di “Tu non mi basti mai” del 1976. Subito dopo sale sul palco dell’Arena di Verona Alessandra Amoroso, che duetta con Fiorella Mannoia. Insieme cantano “La sera dei miracoli”.

DallArenaLucio prosegue con un artista che ha tanti ricordi da raccontare e che lo legano al cantautore bolognese. Si tratta di Ron, soprannome affibbiatogli proprio da Lucio, che canta “4 marzo 1943”. Giuliano Sangiorgi racconta invece che i suoi ricordi che lo legano a Dalla risalgono a quando da bambino insieme alla sua famiglia, andava in vacanza in Sicilia. Il frontman dei Negramaro canta “Cara” brano del 1980. Insieme a Fiorella Mannoia poi canta “Anna e Marco”.

DallArenaLucio – Ron duetta con Ornella Vanoni

Torna Ron sul palco di DallArenaLucio, per duettare con Ornella Vanoni, sulle note di “Chissà se lo sai”. Tommaso Paradiso racconta invece che Lucio Dalla è musicalmente parlando un suo riferimento assoluto. Si esibisce sulle note di “L’ultima luna”, brano del 1979. La prossima artista a salire sul palco dell’Arena è Noemi, che ha scelto di cantare “Tutta la vita” del 1984.

DallArenaLucio continua con Brunori Sas, che si esibisce sulle note di “Disperato erotico stomp” del 1977. “Se io fossi un angelo” è il brano cantato da Fiorella Mannoia. Ermal Meta e Fabrizio Moro sono i prossimi artisti ad esibirsi, ed insieme cantano “Come è profondo il mare”. Dario de La Rappresentante di Lista racconta di aver conosciuto le canzoni di Dalla grazie al padre. Cantano “Balla, balla ballerino” del 1980.

E’ il Piccolo Coro dell’Antoniano il prossimo ospite di DallArenaLucio, ed insieme a Iskra Menarini e Pierdavide Carone cantano “Attenti al lupo”. Marco Masini racconta che la prima volta che ha incontrato Lucio gli disse una bugia, o meglio così la definisce il cantautore toscano, ovvero: “Dopo di me sei il cantante più bravo d’Italia”. Masini canta uno dei brani più celebri di dalla: “Futura”.

Francesco Gabbani – Tosca – Curreri e gli Stadio

DallArenaLucio prosegue con Francesco Gabbani che canta “Stella di mare” del 1979, e poi Tosca che è stata la supporter ai concerti di Lucio, e racconta che era un folletto geniale. Si esibisce sulle note di “Latin Lover” del 1993. Ritorna sul palco Ron per cantare insieme a Tosca “La casa in riva al mare”.

Gaetano Curreri e gli Stadio salgono sul palco di DallArenaLucio e cantano un brano del 1980 “Grande figlio di puttana”.

Ritornano sul palco gli amici storici di Lucio Dalla, Samuele Bersani e Ron che insieme a Fiorella Mannoia e Gaetano Curreri cantano “Canzone” del 1996.