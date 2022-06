Unomattina Estate 6 giugno, diretta: Ossini e Soave inaugurano l’appuntamento estivo del programma

Condividi su

Lunedì 6 giugno, dalle ore 09:10 su Rai 1, è prevista la messa in onda della prima puntata di Unomattina Estate. Il programma, nella sua versione estiva, è condotto da Massimiliano Ossini e Maria Soave. L’appuntamento va in onda sino alle 12:00, quando partirà il programma Camper. Unomattina Estate è incentrato sui temi più caldi dell’attualità ed è diviso in tre parti. La prima è dedicata agli approfondimenti dell’attualità. La seconda, dalle 10:00, è basata sui temi della sostenibilità ambientale. La terza, in onda dalle 11:00 alle 12:00, è destinato a raccontare la rinascita culturale dell’Italia.

Unomattina Estate 6 giugno, diretta: inizia la puntata, si parla della crisi del settore agricolo

Inizia la puntata di Unomattina Estate del 6 giugno. Il programma parte con una gag girata in esterna, presso i parcheggi dello studio. I due conduttori arrivano con uno dei furgoncini della Rai, all’interno del quale sono presenti le maestranze della TV pubblica. I due conduttori entrano nei corridori degli studi e passano per un saluto alla regia: “Mi raccomando, fateci belli e magri!“, dice Maria Soave. Successivamente, Maria Soave e Massimiliano Ossini fanno il loro ingresso in studio.

Si parte con una serie di countdown, tra i quali quello per l’inizio dell’estate e per la fine della scuola. Successivamente, si parla del blocco del grano da parte russa e i due conduttori si collegano con Domenico Carone, agricoltore pugliese che spiega la crisi del settore. Da Dnipro, in Ucraina, c’è Ilario Piagnerelli, giornalista di Rainews 24. In studio, invece, c’è l’esperto e docente di storia Andrea Carteny. Per il momento Ossini e Soave conducono insieme. Prima pausa pubblicitaria.

La puntata d’esordio continua

Continua la puntata di Unomattina Estate del 6 giugno. I due conduttori, ora, parlano dei rincari nei stabilimenti balneari. Del tema si parlerà in studio con Luigi Gabriele, Presidente di Consumerismo, e con Antonio Barreca, Direttore di Federturismo. Intanto, come sottolineato dallo stesso Massimiliano Ossini, per il momento le grandi protagoniste sono le grafiche, che puntualmente accompagnano gli interventi di conduttori e ospiti. Successivamente si collega da Parigi Iman Sabbah, che avrà il compito di raccontare al pubblico il Paris Plage, con il quale alcune parti del fiume Senna diventeranno delle vere e proprie spiagge.

L’inviata ricorda che tutto ciò è gratis. “Abbiamo fatto già due biglietti“, scherza Maria Soave che sembra abbastanza a suo agio al suo esordio da conduttrice. Quest’ultima, poi, ricorda come gli aumenti riguardino anche i ristoranti e bar. I due ospiti, rappresentanti rispettivamente dei consumatori e degli imprenditori, fanno in diretta un patto per l’estate. Tale accordo consiste in prezzi trasparenti e aumenti contenuti. “Ritorneremo sull’argomento per vedere se avete rispettato i patti“, dice Ossini.

Unomattina estate 6 giugno, Antonia Varini e caro carburanti

Fa il suo esordio, ora, Antonia Varini, che racconta la stagione turistica (e i prezzi) della Grecia. Successivamente, i due conduttori parlano ancora di rincari, questa volta dei carburanti. Per parlare di questo c’è Rino Carelli, titolare di un distributore pugliese. In studio presente anche Gabriele Masini, Direttore Staffetta Quotidiana. Si parla anche del taglio accise, per il momento in vigore fino al prossimo 8 luglio. Per il momento, in questa prima parte, Unomattina Estate è molto simile a Mi manda Rai Tre, grande classico della TV di Stato. Apprezzabile, comunque, il fatto di dare voce non solo ad esperti ma anche ai lavoratori e alle persone in prima linea nel mondo del lavoro. Fine prima parte.

Talk su Claudio Baglioni, poi l’Arma dei Carabinieri

La puntata di Unomattina Estate del 6 giugno continua. Accantonati gli aumenti e i rincari, si parla di Claudio Baglioni e del suo show alla Terme di Caracalla. In studio, per il talk, sono presenti Danilo Rea e Gianmaurizio Foderaro . In collegamento da Bologna c’è Mimma Gasperi. Prima, però, pubblicità. Al rientro in onda, si inizia la discussione dedicata alla musica e alla carriera del cantautore. In una clip si ricordano i successi di Baglioni negli anni ’70, tra i quali Signora Lia ed E tu.

Un vero e proprio elogio per il conduttore del Festival di Sanremo del 2018 e 2019. Il talk prosegue con i successi degli anni ’80, poi va in onda un filmato nel quale Baglioni ricorda il proprio padre carabiniere. Successivamente il programma si collega con Massimo Martinelli, Direttore D’Orchestra della Banda dell’Arma dei Carabinieri. L’orchestra si esibisce in diretta per Unomattina Estate sulle note di Avrai, uno dei grandi successi di Baglioni. Ossini, poi, ricorda che oggi ricorre il 208° anniversario della fondazione dell’Arma. Il conduttore mostra anche la propria cravatta, dedicata proprio celebrazione. L’orchestra, poi, si esibisce in Tanti auguri a te dedicata a tutti i Carabinieri. Il talk si conclude con la canzone E tu come stai?.

Unomattina Estate 6 giugno, prosegue la puntata

La puntata di Unomattina Estate del 6 giugno parlando dell’ambiente. Si parte ricordando che ieri, domenica 5 giugno, si festeggiava la Giornata Mondiale dell’Ambiente. Per questo argomento è presente in studio Antonello Pasini, fisico del CNR. Con lui presente anche Isabella Pratesi, del WWF Italia, e il ricercatore Giorgio Vacchiano. Davvero molto bella la scenografia, con i tre led che avvolgono il centro studio e creano una atmosfera davvero suggestiva. Nel blocco dedicato all’ambiente c’è anche un collegamento in esterna con l’inviata Cristina Conforti. Anche in questo caso il programma è in diretta dalla Puglia.