Camper, un tour on the road nell’Italia delle vacanze nel day time di Rai 1

Una novità nel palinsesto estivo di Rai 1 che con Camper riaccende i riflettori sulla fascia del mezzogiorno della rete ammiraglia. Il programma al debutto da lunedì 6 giugno, sostituirà la trasmissione culinaria condotta da Antonella Clerici. Per tutta l’estate il pubblico televisivo potrà fruire della visione di Camper, una produzione innovativa nel day time di Rai 1, che in diretta mostrerà i luoghi e gli scenari più suggestivi, vacanzieri e non, dei mille borghi d’Italia.

Al timone del programma estivo, Tinto e Roberta Morise. Con il contributo di Federica De Denaro che, dallo studio Rai di Roma, coadiuverà il giro per l’Italia nelle località delle vacanze degli italiani. Ai due conduttori si affiancherà la figura strategica di Elisa Silvestrin, posta alla guida del camper. La formula del programma Camper pone al centro un viaggio on the road nella magnifica Italia. Questo per esplorare e far conoscere al pubblico le città, le tradizioni e i luoghi più caratteristici di villeggiatura della penisola.

Il mezzogiorno estivo rinnovato di Rai 1

In estate la programmazione di Rai 1 si rivoluziona. E’ sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici va in ferie e al suo posto subentra Camper – spin off di Linea Verde -. Il programma itinerante estivo, a partire da lunedì 6 giugno alle 12 andrà in onda in diretta dallo studio 3 di Roma nel tour tutto italiano. E verrà trasmesso sino a venerdì 9 settembre, con un’interruzione nella settimana di ferragosto, in cui verrà proposto un “best of” delle puntate di Camper già andate in onda.

Per l’intera estate Roberta Morise e Tinto – pseudonimo di Nicola Prudente – condurranno in diretta, con la collaborazione dallo studio Rai in Roma di Federica De Denaro e di Elisa Silvestrin, autista del camper, il nuovo programma tv. Nella prima settimana, da lunedì 6 a venerdì 10 giugno, Camper farà tappa in Campania. La regione è stata scelta in apertura del format on the road della rete pubblica. La Morise e Tinto, nelle cinque puntate inizali, andranno in giro per il territorio partenopeo per scoprire insieme al pubblico le mete più agognate dai vacanzieri.

Il tour itinerante di Camper per l’Italia

Ogni settimana il camper si sposterà in una regione diversa d’Italia. Per presentare ai telespettatori in presa diretta le bellezze paesaggistiche, del patrimonio architettonico e culturale dei borghi italiani.

Il camper accenderà i motori dagli inizi di giugno e sino a settembre andrà in viaggio in lungo e in largo per la penisola, per raccontare dal vivo i luoghi e le tradizioni radicate nei mille campanili d’Italia. Come quelle enogastronomiche, fiore all’occhiello della cucina mediterranea e “contadina” made in Italy. Messa in risalto grazie ai vari chef che, di puntata in puntata, sveleranno al pubblico le pietanze territoriali tipiche.

Tinto e la Morise, con la speciale autista Silvestrin, esploreranno le località vacanziere più ambite e modaiole tra mare, montagna e campagna. Per dare impulso e visibilità alla stagione frizzante e solare dell’estate.

Nel cast di Camper è prevista la presenza di molti inviati – si parla di otto – stanziati nelle diverse località al centro della puntata. Nei collegamenti daranno un contributo prezioso nel racconto del viaggio in atto. Un tour itinerante, quello realizzato da Camper, ideato dallo staff redazionale delle Linee di Rai Uno.