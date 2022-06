Stasera in tv giovedì 9 giugno 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 9 giugno 2022. Su Rete 4 va in onda un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio. Nove invece trasmette la penultima puntata di Only fun- comico show.

Stasera in Tv giovedì 9 giugno 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda Don Matteo 12 con Terence Hill. Nell’ episodio Non nominare il nome di Dio invano Don Matteo si occupa di una bambina di 6 anni che vive a Spoleto con la nonna. Quest’ultima però non riesce più a prendersi cura di lei. Nel frattempo Sofia è sempre più legata ad un compagno di classe, vittima di emarginazione. Intanto Sergio La Cava, dopo aver scontato la sua condanna in carcere, torna a Spoleto per un motivo ben definito.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda il telefilm The Good Doctor. Nell’episodio A modo mio Shaun di occupa di una donna che vive con un polmone d’acciaio. Sophie però vorrebbe convincerla a sottoporla ad una delicata operazione che potrebbe salvarle la vita.

Nell’episodio Lo show di Shaun, Lea e Shaun hanno scelto di girare un video facendosi riprendere da Sophie. Terminate le riprese, la loro vecchia amica e collega Claire sale sul palco per dedicare una canzone ai novelli sposi.

Rai 3, alle 22:00, trasmette il film horror del 2019 di Pupi Avati, Il signor Diavolo con Gianni Cavina. Anni Cinquanta. Furio si reca a Venezia per indagare sulla morte di un ragazzino. Un suo coetaneo sostiene che l’autore dell’omicidio sia il diavolo. Nel caso vengono coinvolti anche un sagrestano ed una suora.

Stasera in Tv giovedì 9 giugno 2022, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa del conflitto tra Russia e Ucraina ma anche sul Referendum del 12 giugno. Spazio anche alla mancanza di lavoratori stagionali. Ospiti Giorgia Meloni, Davide Faraone, Anna Maria Bernini, Giuliano Granato, Laura Ravetto, Michela Vittoria Brambilla, Matteo Ricci e Stefano Fassina.

Canale 5, alle 21.25, trasmette Scherzi a parte con Enrico Papi. Rivediamo l’edizione andata in onda questo inverno. Nella prima puntata ad affiancare il conduttore c’è l’ex Miss Italia Carolina Stramare. Vittima dello scherzo in diretta Orietta Berti.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film azione del 2020, Hard Kill con Bruce Willis. Un gruppo di mercernari deve fermare un uomo che sta utilizzando un programma informatico per seminare il caos nel mondo. Sarà una lotta contro il tempo.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda una puntata speciale di Piazzapulita, intitolato L’Assedio. Corrado Formigli dedica la puntata a ciò che sta accadendo in Ucraina, in particolare a Mariupol. Il conduttore si confronta con il fotoreporter Gabriele Micalizzi e con il giornalista Alberto Negri.

Nove, alle 21.25, trasmette il programma Only fun- Comico Show. Elettra Lamborghini e i Panpers conducono il penultimo appuntamento dello show dedicato alla comicità. Tra i comici presenti Giuseppe Giacobazzi e Antonio Ornano.

I film stasera su Iris, Rai Movie

Iris, alle 21.00, manda in onda il film avventura del 1996, Alaska con Thora Birch. Due ragazzini Sean e Jessie decidono di partire da soli per l’Alaska dove il padre sarebbe disperso. Saranno aiutati da un cucciolo di orso, che è riuscito a sfuggire da un bracconiere.

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2004, Red dust con Hilary Swank. Il poliziotto Hendricks deve difendersi da una grave accusa, ovvero di aver torturato un politico. A difenderlo nel processo l’avvocato Sarah Barcant.

Stasera in Tv giovedì 9 giugno 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film thriller del 2021, L’uomo nel buio- Man in the dark con Stephen Lang. Il non vedente Norman vive in compagnia di una ragazza che considera come una figlia. Quando quest’ultima viene rapita lui farà di tutto per ritrovarla.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film commedia del 1988, Donne sull’orlo di una crisi di nervi con Carmen Maura. Quando Pepa viene abbandonata del compagno decide di rintracciarlo. Deve però fare i conti un amante del proprio ex che vuole ucciderlo e un’amica che deve nascondersi perché ricercata dalla polizia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film fantastico del 2014, Ruby Red II- Il segreto di Zaffiro con Maria Ehrich. Gideon e Gwendolyn iniziano un viaggio nel tempo per riuscire a trovare il cronografo sottratto da Paul e Lucy. Dovranno scontrarsi con il perfido conte di Saint German.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2010, The losers con Zoe Saldana. Il team del colonnello Clay viene mandato in missione nella giungla boliviana. Un giorno però i componenti della squadra decidono di non seguire più i suoi ordini per salvare dei bambini. La loro vita è a rischio.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film thriller del 2020, La baia del silenzio con Brian Cox. Rosalind scompare misteriosamente con i suoi tre figli, tra cui un neonato. Non si hanno più notizie neanche della loro tata. Il marito Will si mette alla loro ricerca e riesce a trovarli in Normandia. Una volta lì però scopre che il terzogenito è deceduto e la moglie, in evidente stato di shock, non sa dare spiegazioni.