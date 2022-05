Only Fun – Comico Show con Elettra Lamborghini su Canale Nove

Condividi su

Only Fun Comico Show sta per debuttare a breve sul Canale Nove – rete abituata a sperimentare nuovi format. Questo è il titolo del programma tv agli esordi. Giovedì 19 maggio alle 21.25 si alzerà il sipario del Teatro Galleria di Legnano che ospiterà il format di nuova concezione. A spronare alla risata goliardica, la neo conduttrice Elettra Lamborghini affiancata da un duo: i Panpers, comici già rodati sulla scena televisiva. Only Fun Comico Show si profila come un programma mix di comicità e satira grazie alle esibizioni di un parterre di comici.

Il format tutto da ridere di Only Fun – Comico Show

Only Fun- Comico Show andrà in onda dal Teatro di Legnano a partire dal 19 maggio in prima serata sul Canale Nove alle 21,25. Il programma di matrice comica sarà fruibile in contemporanea in diretta streaming su Discovery Plus.

Sul palco del nuovo show ci saranno tre conduttori nuovi di zecca. Elettra Lamborghini insieme ai Panpers – pseudonimo artistico di Andrea Pisani e Luca Peracino – sarà al timone di Only Fun- Comico Show per far divertire il pubblico con il nuovo format targato Canale Nove. La cantante e influencer bolognese è al suo debutto in veste di conduttrice: una chance importante per la carriera della “regina del twerking”.

L’esplosiva ereditiera non si esibirà in canti e balli, come il pubblico è abituato a vederla. Nello show dovrà mettere in mostra la sua indole sarcastica e un senso dell’umorismo adeguato. Per il duo Panpers non è la prima esperienza sul piccolo schermo avendo già alle spalle un curriculum di rispetto come comici, che il pubblico ha imparato a conoscere a Colorado e Honolulu. Si assisterà ad una conduzione sui generis molto estemporanea, “a braccio” e meno da copione. Formula che coinvolgerà nei numeri comici la platea presente a teatro.

I comici nel cast dello show comico di Nove

Cinque appuntamenti previsti da palinsesto per Only Fun Comico Show, che per ogni puntata, tenterà di proporre 70 minuti di allegria e leggerezza. Sul palco del Teatro Galleria di Legnano si alterneranno artisti dalla comicità irriverente noti nel panorama comico televisivo, assurti alla visibilità grazie a programmi satirici come Colorado e Zelig.

Nel cast del nuovo show comico campeggia una serie di comici noti e alcuni in erba. Gli artisti che saliranno sul palco del Teatro di Legnano intratterranno il pubblico con i loro numeri comici ad hoc: cavalli di battaglia, monologhi ironici ma anche sketch inediti.

Una formula dovrebbe assicurare momenti di brio e divertimento. A Only Fun – Comico Show si avvicenderanno da scaletta i comici Giuseppe Giacobazzi, Gianluca De Angelis, Raul Cremona, Valentina Persia, Alberto Farina, Maurizio Battista, Alessandro Bianchi. Nel cast anche Francesco Cicchella, Gli Oblivion, Giovanni Cacioppo, Dario Cassini, Marta Zoboli, Barbara Foria, Antonio Ornano, Pino e Gli Anticorpi.

Il nuovo programma comico di Canale Nove è prodotto da Colorado Film per Discovery Italia, disponibile in anteprima su Discovery +.