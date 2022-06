Stasera in tv venerdì 10 giugno 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 10 giugno 2022. Su La7, l’attualità con Propaganda Live, condotto da Diego Bianchi. Su Nove, il varietà I migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza.

Stasera in tv venerdì 10 giugno 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, l’evento benefico Con il cuore – Nel nome di Francesco. Nek, Al Bano, Malika Ayane, Francesco Gabbani e Raoul Bova sono i protagonisti dell’edizione 2022 della serata benefica condotta da Carlo Conti dalla piazza della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi. Inviando un sms al 45.515 si può sostenere l’operato dei frati, da sempre vicini ai bisognosi.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè introduce un filmato che esplora la vita, la filosofia e l’impatto sull’arte di uno dei più influenti artisti rivoluzionari dell’inizio del XX secolo: Marcel Duchamp. Poi seguiamo le riflessioni di Gillo Dorfles sul tema “Cos’è l’arte?“.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado – Le storie. Una settimana dopo la fine della stagione, Gianluigi Nuzzi torna con sei appuntamenti speciali focalizzati sui casi hanno appassionato l’opinione pubblica, attraverso ricostruzioni e pareri degli esperti. Si torna, tra l’altro, su Alberto Genovese, l’imprenditore accusato di aver drogato e violentato due ragazze.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. E’ difficile parlare di guerra per un programma ironico come quello di Diego Bianchi. Al suo fianco ci sono i giornalisti Marco Damilano, Paolo Celata e Francesca Schianchi, il vignettista e coautore Makkox e il musicista Roberto Angelini.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Continuano le serate dedicate ai migliori sketch del programma di Maurizio Crozza. Le esilaranti imitazioni del comico genovese sono sempre visibili anche in live streaming gratuito su Discovery+.

Su Real Time, alle 21.20, il game show Questa è casa mia! Nuovo appuntamento con il game di Tommaso Zorzi. Solo uno dei 4 concorrenti è il vero Gianmarco, la cui casa trasuda arte da ogni parete. Riusciranno a scoprirlo Barbara Foria, Nicola Conversa, Stefania Orlando e Roberta Tagliavini?

I film di questa sera venerdì 10 giugno 2022

Su Raitre, alle 21.20, il film thriller-commedia del 2020, di Ariel Winograd, La rapina del secolo, con Guillermo Francella, Diego Peretti. Argentina, 2006. Una banda di rapinatori, guidata da Fernando Araujo e Luis Mario Vitette Sellanes (Guillermo Francella), penetra in una filiale della Banca di Rio nei dintorni di Buenos Aires e prende in ostaggio 23 persone. La polizia non sa che i banditi hanno con sé solo armi giocattolo.

Su Rai Movie, invece, alle 21.10, il film biografico del 2019, di Rupert Goold, Judy, con Renée Zellweger. L’amata attrice e cantante Judy Garland arriva a Londra per esibirsi in uno spettacolo al Talk of The Town. Qui la donna ricorda i migliori momenti della propria carriera.

Su Tv8, alle 21.45, il film giallo del 2013, I delitti del BarLume – La carta più alta, con Filippo Timi. Mentre Massimo è in ospedale per un incidente, i vecchietti del BarLume s’improvvisano detective. E indagano sulla vendita sospetta di una villa e sulla morte di un imprenditore.

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.00, il film fantastico del 2009, di Gavin Hood, X-Men le origini – Wolverine, con H. Jackman. 17 anni prima di far parte degli X-Men, Logan è un mutante innamorato. Quando la sua compagna viene uccisa, lui entra nel programma “Arma X” con l’idea di vendicarsi.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di Tom Hooper, Il discorso del Re, con Colin Firth. 1936. Re Giorgio VI d’Inghilterra deve fare i conti con la balbuzie, che gli rende praticamente impossibile parlare in pubblico. La moglie decide allora di rivolgersi a un logopedista.

Stasera in tv venerdì 10 giugno 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2018, di Simome Spada, Hotel Gagarin, con Luca Argentero, Claudio Amendola. Cinque italiani vengono coinvolti nelle riprese di un film in Armenia. Appena arrivati all’hotel, sperduto nei boschi, scoppia però la guerra civile e il produttore sparisce con tutti i soldi.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film movie tv, Blocco 181. Ultime due puntate della storia girata nella periferia milanese. Il rapper Salmo, che ha debuttato come attore nei panni del “cattivo” Snake, è anche produttore esecutivo e ha curato la colonna sonora. Inoltre ha inciso un disco ispirato a questo film.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2010, di Eric Brevig, L’orso Yoghi. Il sindaco Brown ha imposto la chiusura del parco di Jellystone. Yoghi e Bubu, i due famosi orsi creati da Hanna e Barbera, si alleano con il loro storico nemico ranger Smith per impedirlo.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Howard McCain, Outlander – L’ultimo Vichingo, con Jim Caviezel. Una nave spaziale precipita tra i fiordi della Norvegia. A bordo ci sono Kainan, un valoroso guerriero proveniente dal futuro, e Moorwen, un terribile mostro assassino.