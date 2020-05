Con il cuore nel nome di Francesco torna con l’edizione 2020. L’appuntamento è per martedì 9 giugno alle 20.35 in diretta su Rai1.

Il programma va in onda dal Piazzale della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi. E per sottolineare la particolarità dell’evento, in tempi così difficili di pandemia, accanto a Carlo Conti c’è Gianni Morandi.

Con il cuore nel nome di Francesco 2020 18 anni di solidarietà

Con il cuore nel nome di Francesco è una serata benefica di solidarietà organizzata ogni anno dai Frati del Sacro Convento di Assisi,. La manifestazione è giunta alla diciottesima edizione. Durante questo lungo lasso di tempo, ha aiutato tutti coloro che si trovano in difficoltà. Non solo in Italia ma anche all’estero, soprattutto nelle zone più depresse.

I Frati Francescani sono stati i promotori di una iniziativa che coniuga spettacolo, spiritualità e solidarietà. Rai 1 la diffonde e si fa promotrice, a nome dei Frati di una richiesta di aiuto attraverso una offerta volontaria. Ogni anno sono molteplici le finalità benefiche all around the world. E’ stata soprattutto l’Africa, negli anni passati, a tenere desta l’attenzione dei Frati su chi, in quelle terre, ha bisogno.

Quest’anno l’intento solidale è aiutare le Mense Francescane operanti in Italia. E aiutare le famiglie italiane che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Covid-19 si sono improvvisamente ritrovate a vivere in condizioni economiche disagiate e precarie.

La coppia Carlo Conti e Gianni Morandi

L’edizione 2020 di Con il Cuore Nel Nome di Francesco prevede, accanto a Carlo Conti, la partecipazione di Gianni Morandi. I due artisti conducono una serata di intrattenimento solidale ma realizzata nel rispetto delle nuove regole anti Covid – 19.

E, sempre, nel rispetto del distanziamento sociale, sono presenti personaggi che, in qualità di testimoni, raccontano storie di solidarietà e fraternità civile, medica e religiosa.

Quest’anno la raccolta fondi sarà devoluta alle Mense Francescane operanti in Italia e alle persone e alle famiglie bisognose che a causa dell’emergenza sanitaria si sono ritrovate in situazioni di difficoltà.

La campagna solidale

Si può sostenere la campagna solidale con SMS e chiamate da rete fissa al 45515 fino al 15 luglio.

Con il Cuore, nel nome di Francesco è un programma scritto anche da Carlo Conti.

La regia è di Maurizio Pagnussat,.

Anche quest’anno Con il Cuore nel nome di Francesco va in onda in diretta radiofonica su Rai-Radio1 con la conduzione di Gian Maurizio Foderaro e a Marcella Sullo.

Il programma, ha una replica, come ogni anno. Questa volta viene riproposto domenica 5 luglio alle 16.00, sempre su Rai1.