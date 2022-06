Formula 1 GP Baku, la programmazione tv: la gara alle 13:00, diretta su Sky e in differita su TV8

Condividi su

A partire da venerdì 10 giugno inizia il week-end di programmazione tv del GP di Baku di Formula 1. Il prossimo sarà l’ottavo appuntamento con il mondiale di F1 e, per la sesta volta nella storia, si correrà nel circuito cittadino della capitale dell’Azerbaijan.

Formula 1 GP Baku, gli orari del venerdì

Come di consueto, gli appuntamenti con il GP di Baku di Formula 1 partiranno dalla giornata del venerdì. In tale data, infatti, si svolgeranno le prime due sessioni di prove libere. La prima, in particolare, prenderà il via a partire dalle ore 13:00 e terminerà un’ora più tardi, alle 14:00. Di seguito, dalle ore 16:00 alle 17:00, le monoposto di F1 scenderanno nuovamente in pista per la seconda sessione di libere.

La diretta delle due sessioni sarà visibile in esclusiva solamente su Sky e, in streaming, su Now TV e su Sky Go. In particolare, il canale di riferimento per il pubblico è il 207, ovvero Sky Sport F1. Le prove libere non saranno mandate in onda in chiaro. Il commento sarà affidato a Carlo Vanzini e Marc Gené.

Formula 1 GP Baku, gli appuntamenti del sabato

Il week-end di Formula 1 del GP di Baku continuerà sabato 11 giugno. Dalle ore 13:00 alle 14:00, infatti, i piloti scenderanno nuovamente nel circuito per la terza e ultima sessione di prove libere. Successivamente, dopo qualche ora di pausa, dalle 16:00 le monoposto scenderanno nuovamente in pista per correre le qualifiche.

La diretta, come in tutto il resto del week-end, sarà un’esclusiva Sky. Su TV8, invece, sarà trasmessa in differita solamente la sessione di qualifiche. Queste, sul canale del digitale terrestre, prenderanno il via dalle ore 18:30. Anche negli appuntamenti del sabato il commento sarà affidato alla coppia Vanzini–Gené.

Gli orari della gara

Il clou del week-end di Formula 1 del GP di Baku sarà domenica 12 giugno. In tale data, infatti, si correrà la tanto attesa gara. Alle 12:00 prenderà il via il pre-gara mentre i semafori diventeranno verdi alle ore 13:00. Tale appuntamento sarà visibile in diretta solamente per gli abbonati Now TV e Sky. Qui sarà visibile, oltre che su Sky Sport F1, anche su Sky Sport Uno (canale 201). Il commento, come di consueto, sarà curato da Vanzini e Genè con la collaborazione di Roberto Chinchero e Matteo Bobbi. Dalle 15:00 andrà in onda uno studio post-gara in cui sarà commentato tutto ciò che è accaduto in pista.

Per quanto riguarda il palinsesto di TV8, qui l’appuntamento con il pre-gara partirà dalle 17:00 e avrà la durata di un’ora. Dalle 18:00, infatti, prenderà il via la differita della gara, seguito alle 20:00 dallo studio post Gran Premio.