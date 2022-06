Stasera in tv venerdì 17 giugno 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 17 giugno 2022. Su Raitre, il film biografico Driven – Il caso DeLorean. Su Nove, il varietà I migliori Fratelli di Crozza.

Stasera in tv venerdì 17 giugno 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Gigi, uno come te – 30 anni insieme. Piazza del Plebiscito a Napoli ospita il grande concerto che celebra e ripercorre i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio. Ad accompagnare l’artista napoletano per tutta la serata, un’orchestra diretta dal Maestro Adriano Pennini. Sul palco, per duettare con Gigi, saliranno tanti colleghi e amici.

Su Raidue, alle 21.20, Mediterraneo. Documentario dedicato al mar Mediterraneo, miracolo della natura che si estende per 4000 chilometri tra Europa, Asia e Africa. Oggi le sue meraviglie sono a rischio, principalmente a causa dell’attività umana. Questa co-produzione internazionale, diretta da Fred Fougea, ne mostra la ricchezza.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night, con Neri Marcorè. E’ lui che introduce la puntata dal titolo “Un giorno al museo“. Si parte dall’apertura del Maxxi a Roma, per poi visitare un altro museo innovativo: il MART a Rovereto.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado – Le storie. Secondo venerdì in compagnia degli speciali condotti da Gianluigi Nuzzi. Stasera si torna sull’omicidio di Rosina Cassetti, 78 anni, uccisa in casa la notte di Natale nel Maceratese. Della sua morte è stata accusata la figlia Arianna Orazi, che avrebbe agito con la complicità del padre e del figlio.

Su La7,alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Diego Bianchi saluta i telespettatori che lo ritroveranno a settembre con Makkox, Roberto Angelini e la sua band e tutti gli altri. Venerdì prossimo, intanto, è prevista una puntata antologica con il meglio di questa stagione.

Su Tv8, alle 21.45, il film giallo per la tv del 2013, I delitti del Barlume – Il re dei giochi, con Filippo Timi. In una cittadina toscana tutto sembra scorrere tranquillo, finché uno degli abitanti viene ucciso. La vicenda porta Massimo, proprietario di un piccolo bar, ad improvvisarsi detective.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Continuano gli appuntamenti con il meglio dell’ultima stagione dello show di Maurizio Crozza. Tra le imitazioni del comico: Mario Draghi, Red Ronnie, Luca Zaia, Vincenzo De Luca, Roberto Saviano.

Su Real Time, alle 21.20, il game show Questa è casa mia! Nuova puntata con il game condotto da Tommaso Zorzi. Solo uno dei quattro concorrenti è il vero Roby, il proprietario di un moderno appartamento romano. Riusciranno a scoprirlo i giurati Barbara, Nicola, Stefania e Roberta?

I film di questa sera venerdì 17 giugno 2022

Su Raitre, alle 21.20, il film biografico del 2018, di Nick Hamm, Driven – Il caso DeLorean, con Lee Pace, Jason Sudeikis, Judy Greer. La storia vera di John DeLorean (Lee Pace), geniale progettista dell’auto che porta il suo nome, e dell’amicizia con il vicino di casa Jim, che in realtà era un pilota incastrato dall’Fbi e costretto a fare da informatore. John non poteva immaginare che anche la sua attività fosse sotto controllo.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2018, di Antoine Fuqua, The Equalizer 2 – Senza perdono, con Denzel Washington. Robert McCall, ex agente della CIA, si guadagna da vivere facendo l’autista. Ma torna in azione quando la sua amica Susan cade in un tranello durante le indagini su un omicidio.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2015, di Marco Ponti, Io che amo solo te, con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti. Ninella e Mimì si amavano, ma non hanno potuto sposarsi per volere delle famiglie. Ora i loro figli, Chiara e Damiano, hanno deciso di convolare a nozze.

Italia 1, Iris, La 5

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 2018, di Giovanni Veronesi, Moschettieri del Re – La penultima missione, con Pierfrancesco Favino. Anna D’Asburgo (Margherita Buy), regina di Francia, si rivolge a D’Artagnan (Pierfrancesco Favino) perché riunisca i moschettieri. Nonostante siano ormai anziani e piuttosto male in arnese, Athos (Rocco Papaleo), Porthos (Valerio Mastandrea) e Aramis (Sergio Rubini) accettano di rientrare in azione.

Su Iris, alle 21.00, il film biografico del 1993, di Rob Cohen, Dragon – La storia di Bruce Lee, con Jason Scott Lee. Anni 40. Nato a San Francisco ma cresciuto a Hong Kong, Bruce Lee è iniziato sin da bambino al kung-fu. Dopo aver insegnato arti marziali, diventa attore e raggiunge la celebrità.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2011, di Paul Feig, Le amiche della sposa, con Maya Rudolph, Kristen Wiig. La quarantenne Annie deve organizzare il matrimonio della sua miglior amica, Lillian. Non è un incarico facile, ma lei è determinata a portarlo a termine con successo.

Stasera in tv venerdì 17 giugno 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1987, di Bernardo Bertolucci, L’ultimo imperatore, con John Lone. La vita di Pu Yi, ultimo imperatore della Cina. Salito al trono a soli tre anni e deposto dall’avvento della repubblica, finì i suoi giorni a Pechino, lavorando come giardiniere.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Kirsten Sheridan, La musica nel cuore, con Freddie Highmore. Dopo mille peripezie, un ragazzino con un grande talento per la musica riesce a ritrovare i genitori. Tutto accade durante un magico concerto al Central Park di New York.