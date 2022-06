MotoGP Germania, dove vedere tutti gli appuntamenti: la gara in diretta su Sky e TV8

Condividi su

Da venerdì 17 giugno parte la programmazione tv del Gran Premio di Germania di MotoGP. L’appuntamento, che sarà il decimo dall’inizio del Motomondiale, si correrà nel circuito del Sachsenring.

MotoGP Germania programmazione tv, gli appuntamenti del venerdì

Come di consueto, dunque, la programmazione tv del Gran Premio di Germania di MotoGP partirà il venerdì. In tale data, a partire dalle ore 09:55, inizierà la prima sessione di prove libere che si concluderà alle 10:40. Poche ore dopo, dalle ore 14:10 alle 14:55, si terrà invece la seconda sessione di prove libere.

Entrambe le prove saranno visibili, in esclusiva, solamente su Sky. L’emittente a pagamento trasmetterà gli eventi in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208). La telecronaca, esattamente come avverrà in tutti gli altri appuntamenti del week-end, sarà curata da Guido Meda e Mauro Sanchini.

MotoGP Germania programmazione tv, ciò che accadrà nella giornata di sabato 18 giugno

Il week-end in Germania di MotoGP continuerà nella giornata di sabato 18 giugno. In tale data, dalle ore 09:55 alle 10:40, si correrà la terza sessione di prove libere. Queste saranno seguite, dalle 13:30 alle 14:00, dalla quarta e ultima tornata di libere. Entrambe tali sessioni saranno visibili, in diretta e in esclusiva, su Sky Sport MotoGP.

La giornata del sabato entrerà nel vivo a partire dalle ore 14:10, quando i piloti scenderanno in pista per la sessione di qualifiche. Queste saranno trasmesse, in diretta, su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno (canale 201). L’appuntamento con le qualifiche, poi, sarà visibile anche in diretta e in chiaro su TV8. Sia su Sky che su TV8 il commento è affidato ai già citati Meda e Sanchini.

Gli appuntamenti della domenica

Gli appuntamenti con il Gran Premio di Germania della MotoGP termineranno domenica 19 giugno. In tale data, a partire dalle ore 09:40 alle 10:00, è prevista in programmazione la fase del warm-up. Tale sessione sarà propedeutica alla gara, che invece inizierà a partire dalle ore 14:00.

Esattamente come accaduto per le qualifiche, anche la gara sarà trasmessa in diretta sia su Sky (sui canali Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno) che su TV8. In tutte le reti interessate il commento sarà curato da Meda e Sanchini. Sulla rete del digitale terrestre la competizione sarà preceduta, dalle 13:30, da un pre-gara. Dalle 15:00 alle 16:00, poi, andrà in onda un post-gara con tutte le interviste e le analisi di quanto accaduto. Tutti gli appuntamenti del week-end saranno visibili anche in diretta streaming tramite la piattaforma Now TV e con l’applicazione Sky Go.