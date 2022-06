Stasera in tv giovedì 23 giugno 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 23 giugno 2022. Rai 2 propone il film commedia Copperman. Su Italia 1 invece arriva la nuova stagione del telefilm FBI: Most Wanted.

Stasera in Tv giovedì 23 giugno 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda Don Matteo 12 con Terence Hill. In Onora il padre e la madre A Spoleto si presenta un uomo che dice di essere il padre di Natalina, che lei non ha mai conosciuto. Dopo la diffidenza iniziale Natalina si affeziona sempre più a lui. Don Matteo però è convinto che il nuovo arrivato nasconda qualcosa.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda il film drammatico del 2019, Copperman con Luca Argentero. Anselmo è affetto da autismo e anche se ora è diventato adulto, continua ad osservare il mondo che lo circonda con gli occhi di un bambino. Un giorno decide di trasformarsi in Copperman per eliminare tutte le cose brutte del mondo. L’impresa però non sarà facile.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film documentario del 2022 di Giordano Bruno Guerri, D’Annunzio- l’uomo che inventò se stesso. Attraverso ricostruzioni e rare immagini viene raccontata la storia politica, letteraria e umana di Gabriele D’Annunzio, nato a Pescara nel 1863 e deceduto a Gardone Riviera nel 1938.

Stasera in Tv giovedì 9 giugno 2022, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda l’ultima puntata di Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa della vicenda di Di Maio e la scissione del Movimento 5 Stelle. Ma anche diritti della comunità LGBTQ+ e della violenza tra i giovani. Tra gli ospiti Antonio Maria Rinaldi, Marta Collot, Barbara Lezzi, Daniela Santanché, Gianfranco Librandi e Monica Cirinnà.

Canale 5, alle 21.25, trasmette la replica di Scherzi a Parte, con Enrico Papi. Rivediamo la puntata in cui le vittime dello scherzo sono state Elettra Lamborghini, Giorgio Mastrota, Rocco Siffredi e Elenoire Casalegno.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il telefilm FBI: Most Wanted con Julian Mcmahon. Nell’episodio Rabbia Cieca gli agenti dell’FBI devono fermare due cecchini che stanno seminando il terrore in città. Si tratta di un ragazzo rimasto orfano per colpa del Covid che ha portato via i suoi genitori e un uomo che ha perso tutto a causa, sempre, della pandemia.

Nell’episodio Il Giocatore, la squadra devono risalire alla vera identità di un hacker che ha mandato fuori strada un’auto uccidendo le tre persone che erano a bordo del veicolo, riuscendo ad accedere al suo pannello controllo elettronico.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda il film thriller del 1999, La figlia del generale con John Travolta. Il sottufficiale Brenne indaga sull’efferato omicidio del capitano Elizabeth Campbell, figlia del noto generale “Fighting Joe”. Nel corso delle ricerche riuscirà a scoprire inquietanti verità.

Nove, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2009, La dura verità con Gerard Butler. Per risollevare le sorti del suo programma, che rischia la chiusura, la produttrice televisiva Abby Richter si ritrova obbligata ad assumere il maschilista Mike Chadway. I due inizialmente non si sopportano ma finiranno per innamorarsi.

I film stasera su Iris, Rai Movie, Italia 2

Iris, alle 21.00, manda in onda il film guerra del 2002, We were soldiers- Fino all’ultimo uomo con Mel Gibson. Vietnam 1965. Il colonnello Moore segue i propri uomini nella guerra contro i Vietcong nella valle di La Drang. Molti soldati però perderanno la vita.

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2013, Killing Season con John Travolta. Benjamin Ford è un ex soldato che si è ritirato sugli Appalachi, nel nord dell’America. Un giorno conosce Emil, un turista europeo. Non sa che quest’ultimo nasconde un segreto.

Italia 2, alle 21.15, invece propone il film horror del 2007, Le morti di Ian Stone con Mike Vongel. Un giorno il giovane Ian viene aggredito e cade sui binari pochi istanti prima che passi il treno. Succede però qualcosa di inaspettato. Si risveglia infatti in una nuova vita per essere ancora una volta ucciso.

Stasera in Tv giovedì 23 giugno 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2022, La cena perfetta con Greta Scarano. Carmine ha scelto di aprire un ristorante per riciclare il denaro della Camorra. Assume come chef la giovane Consuelo, che è molto dedita al lavoro. La passione di entrambi per la cucina li aiuterà a riscattarsi.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film fantastico del 2016, Sette minuti dopo la mezzanotte con Liam Neeson. Il dodicenne Conor ogni sera dalla sua finestra vede un gigantesco mostro che crede di avere lui stesso evocato. Quest’ultimo gli racconta quotidianamente delle storie fantastiche che lo affascinano.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film commedia del 2016, Famiglia all’improvviso- Istruzioni non incluse con Omar Sy. La vita dello scapolo Samuel viene completamente stravolta quando una sua ex decide di affidargli la figlia. Con il passare del tempo scoprirà di avere un forte istinto paterno.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film poliziesco del 2005, Chaos con Jason Statham. Cinque criminali irrompono in una banca prendendo come ostaggi gli impiegati e i clienti. Vogliono trattare solo con l’Ispettore Conners che viene richiamato in servizio dopo essere stato sospeso.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film drammatico del 2021, Dietro la notte con Roberta Giarrusso. Giulia, Elena, Bruno e Marta rimangono loro malgrado coinvolti in una vicenda pericolosa in una notte che è destinata ad essere ricca di colpi scena.