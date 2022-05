Don Matteo 13 anticipazioni dell’ottava puntata in onda su Rai 1

Condividi su

Rai 1 propone oggi la settima puntata della serie Don Matteo 13 con l’episodio dal titolo Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore? Si tratta del sequel della nota serie televisiva che per 12 stagioni precedenti è stata campione di ascolti nella collocazione del giovedì in prima serata su Rai 1.

Don Matteo 13 è composto da 10 puntate. Le atmosfere sono a metà strada tra il giallo e la commedia.

Don Matteo 13 Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore? – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Francesco Vicario e Luca Brignone. Personaggi principali sono Don Matteo e il maresciallo Cecchini interpretati rispettivamente da Terence Hill e Nino Frassica. Nel cast, new entry, Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare nella città di Spoleto e zone limitrofe.

La produzione è della Lux Vide di Luca e Matilde Bernabei per Rai Fiction.

Don Matteo 13 Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore? – trama

Caterina, la madre di Federico, è la principale sospettata in un caso di tentato omicidio: un tragico fatto di cronaca della sua adolescenza la lega inevitabilmente alla vittima, anche se lei continua a dichiararsi innocente. Don Massimo decide di scavare nel passato della donna alla ricerca della verità, mentre perfino Federico ha smesso di credere a sua madre.

A Spoleto torna il Colonnello Anceschi, venuto per salutare sua figlia Valentina e per conoscere il suo nuovo fidanzato: ma non sarà contento di scoprire che si tratta di Marco! Intanto Natalina riceve una notizia sorprendente: una troupe televisiva, capitanata dal conduttore televisivo Gigi Marzullo, verrà in canonica a intervistarla!

Il cast completo

Di seguito il cast della serie Don Matteo 13 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Don Matteo: Terence Hill

Don Massimo: Raoul Bova

Maresciallo Cecchini: Nino Frassica

Capitano Anna Olivieri: Maria Chiara Giannetta

Marco Nardi: Maurizio Lastrico

Natalina Diotallevi: Nathalie Guetta

Pippo: Francesco Scali

Elisa: Pamela Villoresi

Valentina Anceschi: Emma Valenti

Federico Limoni: Mattia Teruzzi

Greta Alunni: Giorgia Agata

Ines: Aurora Menenti

Appuntato Ghisoni: Pietro Pulcini

Remo Zappavigna: Domenico Pinelli

Barba: Francesco Castiglione