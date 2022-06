Stasera in tv domenica 26 giugno 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 26 giugno 2022. Su Raitre, i viaggi di Camila Raznovich con il suo programma Kilimangiaro Estate. Su Italia 1 invece va in onda il film commedia Una notte da leoni 3.

Stasera in tv domenica 26 giugno 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Mina Settembre, con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Christiane Filangieri. Due episodi. Il primo s’intitola: “Amare è lottare”. Mentre la situazione con Domenico si complica, nella vita di Mina (Serena Rossi) Si presenta un nuovo caso, quello di Rudy, il portiere tuttofare che da un po’ di tempo si occupa di un bambino marocchino, rimasto solo quando il padre è finito in carcere. A seguire, il secondo episodio, “Solitudine”. Il caso di Livia, un’accumulatrice seriale che rischia lo sfratto, distrae momentaneamente Mina dai suoi turbamenti amorosi. Per sistemare la situazione, l’assistente sociale chiede aiuto al Generale, vicino di casa della madre.

Su Raitre, alle 21.20, serata di viaggi: Kilimangiaro Estate. Il primo ospite di Camila Raznovich è Francesco Rutelli, che presenta il libro “Roma, camminando”. Segue l’atleta paralimpico Andrea Lanfri, reduce dalla scalata dell’Everest. E infine, la “strana coppia” di stasera: Mario Tozzi e Andrea Perroni parlano di scienza e negazionismo in chiave ironica.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. I referendum del 12 giugno scorso hanno fallito il raggiungimento del quorum: quali strascichi ha lasciato nella politica italiana questo risultato? Giuseppe Brindisi ne parla in studio con i suoi ospiti. Spazio naturalmente anche alla situazione in Ucraina, tra nuovi attacchi e crisi umanitaria.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. Puntata speciale che si allunga fino a coprire la prima serata, per l’approfondimento curato come di consueto da Concita De Gregorio e David Parenzo, che con l’aiuto degli ospiti analizzano i fatti di cui tutti stanno parlando.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Prosegue la carrellata dei momenti più emozionanti della dodicesima edizione dello show condotto da Lodovica Comello, che si è conclusa su Sky Uno lo scorso 23 marzo con la vittoria del cantante Antonio Vaglica.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico show. La rete ha già annunciato che ci sarà una seconda stagione dello show comico condotto da Elettra Lamborghini e Andrea Pisani e Luca Peracino, ovvero I PanPers. Stasera, intanto, rivediamo la prima puntata.

I film di questa sera domenica 26 giugno 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1999, di D. Dugan, Big Daddy – Un papà speciale, con Adam Sandler. Sonny Koufax è un tipo a cui non piacciono le responsabilità. Ma, quando è costretto ad accudire il piccolo Julian di cinque anni, decide di dare una svolta alla sua vita.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2020, di Gavin O’ Connor, Tornare a vincere, con Ben Affleck, Al Madrigal. L’operaio Jack Cunningham (Ben Affleck), ex grande promessa del basket, attraversa una grave crisi: beve troppo e ha visto il suo matrimonio andare a rotoli. L’occasione del riscatto arriva quando gli viene proposto di allenare la squadra di pallacanestro della scuola che frequentava da ragazzo.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 2012, di Todd Phillips, Una notte da leoni 3, con Bradley Cooper, Ed Helms. Phil, Stu e Doug devono accompagnare Alan (Zach Galifianakis) in una casa di cura che si trova in Arizona. Durante il viaggio, Doug viene rapito dal criminale Marshall, che ha un conto in sospeso con Leslie Chow, evaso nel frattempo dal carcere di massima sicurezza in cui era stato rinchiuso.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico de 2008, di G. Arriaga, The Burning Plain – Il confine della solitudine, con Charlize Theron. Un legame apparentemente incomprensibile unisce le esistenze di alcuni personaggi. Tra loro c’è Sylvia, direttrice di un ristorante, incapace di amare.

Stasera in tv domenica 26 giugno, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2016, di Nikolaj Lebedev, The Crew – Missione impossibile, con Vladimir Mashkov. Durante un volo in Asia, un giovane pilota riceve un messaggio di soccorso da un’isola vulcanica. Prende così la decisione di tentare una missione di soccorso. Sarà la scelta giusta?

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Fabrizio Moro, Alessio De Leonardis, Ghiaccio, con Giacomo Ferrara. Giorgio, promessa della boxe, vive con la madre nella periferia di Roma, tra tante difficoltà. Grazie all’aiuto di Massimo, ex pugile, ha l’occasione di entrare nel mondo del professionismo.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Iain Softley, Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro, con Brendan Fraser. Il libraio Mortimer vive con la figlia e da anni coltiva una speranza: ritrovare la moglie, scomparsa mentre stava leggendo un romanzo fantasy.