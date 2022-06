Ballottaggi amministrative 26 giugno, dove seguire lo spoglio in tv: Enrico Mentana conduce uno speciale del TG La7

Condividi su

Domenica 26 giugno, in varie città italiane, si terranno i ballottaggi delle amministrative. Per l’occasione diverse reti tv hanno scelto di predisporre una programmazione ad hoc. Molti gli speciali presenti nei palinsesti, grazie ai quali si potrà seguire lo spoglio in diretta. Quest’ultimo, infatti, partirà subito dopo la chiusura delle urne, fissata per le ore 23:00.

Ballottaggio amministrative 26 giugno, gli speciali della Rai

In primis, il ballottaggio delle amministrative del 26 giugno sarà seguito dalla Rai. La TV di Stato dedicherà ampio spazio allo spoglio delle schede. Domenica 26, dalle ore 23:25, andrà in onda un’edizione speciale di Porta a Porta. Bruno Vespa, in compagnia di analisti e giornalisti, commenterà le prime proiezioni e seguirà lo spoglio delle schede.

Il giorno dopo, lunedì 27 giugno, Vespa replicherà l’appuntamento speciale con Porta a Porta. Anche in questo caso l’orario di inizio sarà fissato alle 23:20. Il conduttore, nel corso dello speciale, intervisterà leader politici e analisti. Inoltre saranno presenti i direttori di alcune delle testate più importanti del nostro Paese.

Rai 2 e Rai 3, salvo ulteriori cambi di palinsesto, non avranno in programmazione alcuno speciale. Nonostante questo è molto probabile che del tema si parlerà durante programmi come Agorà Estate e TG2 Post, in onda lunedì 27 giugno.

Ballottaggio amministrative 26 giugno, su Mediaset ci si affiderà nuovamente a Zona Bianca

Il ballottaggio delle amministrative del 26 giugno avrà decisamente meno spazio sulle reti Mediaset. Qui, attualmente, non è presente in programmazione nessuno speciale per seguire lo spoglio. La copertura tv di quest’ultimo sarà comunque garantita da Rete 4. Qui, dalle 21:20, andrà in onda il talk Zona Bianca, condotto dal giornalista Giuseppe Brindisi. Questo, a partire dalle ore 23:00, fornirà gli aggiornamenti ai propri telespettatori.

Il Biscione, dunque, riproporrà la medesima programmazione adottata lo scorso 12 giugno, quando gli elettori furono chiamati alle urne per votare sui Referendum sulla giustizia. Il giorno successivo, lunedì 27 giugno, tutti i risultati delle urne saranno (con ogni probabilità) oggetto di discussione durante la puntata di Quarta Repubblica.

Gli speciali sulle altre reti

Il ballottaggio delle amministrative del 26 giugno, però, non sarà seguito solo sui canali Rai e Mediaset. Vista l’importanza dell’evento, su La7 andrà in onda un’edizione speciale del telegiornale. L’appuntamento è a partire dalle 22:40. A condurre ci sarà Enrico Mentana, che insieme ai suoi inviati darà vita a una delle sue oramai note maratone. In studio, insieme al direttore, ci saranno numerosi giornalisti e analisti politici.

Infine, lo spoglio delle schede valevoli per il ballottaggio delle amministrative sarà seguito anche sui canali Sky. In questo senso, una copertura tv sarà garantita dal canale all news Sky TG 24.