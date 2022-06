Una Voce per Padre Pio 2022, diretta con Mara Venier in prima serata su Rai 1

Condividi su

Alle 21.25 su Rai 1, va in onda Una Voce per Padre Pio 2022 condotto da Mara Venier. In diretta da Pietralcina, borgo natio del Frate, la conduttrice accoglierà sul palco importanti nomi della musica e dello spettacolo. I vari ospiti condivideranno momenti di riflessione e testimonianze sulla vita e opere di Padre Pio. A supporto dei progetti “Una Voce Per Padre Pio Onlus”, è possibile donare 2 euro mandando un SMS al 45531 fino all’11 luglio, o 5 euro chiamando da rete fissa. La regia è di Maurizio Pagnussat.

Una Voce per Padre Pio 2022 – diretta 25 giugno

L’evento benefico in onda su Rai 1 Una Voce per Padre Pio 2022, condotto da Mara Venier, inizia con il primo ospite della serata. Si tratta di Riccardo Cocciante che si esibisce in diretta da Pietralcina, sulle note de “I Clandestini” tratto dall’opera Notre Dame de Paris. Insieme alla conduttrice l’artista ricorda il numero solidale 45531, attraverso il quale è possibile donare. “Se stiamo insieme” è la prossima canzone interpretata da Cocciante, brano pubblicato nel 1991. L’artista regala al pubblico lì presente e ai telespettatori anche un’altra esibizione, cantando un suo cenere brano “Un nuovo amico” e poi ancora “Era già tutto previsto”.