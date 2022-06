Stasera in tv giovedì 30 giugno 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 30 giugno 2022. Su Rai 3, dopo l’Atletica Leggera, il documentario L’uomo che voleva essere Cesare. Su Canale 5 invece va in onda la replica di Scherzi a Parte.

Stasera in Tv giovedì 30 giugno 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda Don Matteo 12 con Terence Hill. Nell’episodio Non uccidere Una ragazza ucraina viene investita di notte da un furgone e viene ricoverata in ospedale. Alla guida inoltre sembra esserci Don Matteo. Intanto Spoleto si prepara ad accogliere Papa Francesco, che sta arrivando in città.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda lo show Summer Hits- La Musica dell’Estate. Andrea Delogu e Stefano De Martino iniziano la loro rassegna musicale da Roma, in Piazza del Popolo. A salire sul palco Marco Mengoni, Annalisa, Mika, Ghali, Tommaso Paradiso.

Rai 3, alle 22.00, trasmette il film documentario del 2022 di Serge de Sampigny L’uomo che voleva essere Cesare. E’ dedicato alla figura di Benito Mussolini, dagli esordi come socialista alla fondazione del Fascismo. Dopo la conquista dell’Etiopia tocca l’apice della propria popolarità. Tutto però cambia con l’incontro con Hitler.

Stasera in Tv giovedì 30 giugno 2022, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.20, trasmette Zona Bianca con Giuseppe Brindisi. Da questa settimana, per tutta l’estate, il programma andrà in onda anche il giovedì sera. Tra i temi della puntata i rincari sulle bollette, il lavoro sottopagato, l’immigrazione e il tema dei diritti della comunità LGBTQ+.

Su Canale 5, alle 21.25, va in onda lo show Scherzi a Parte, con Enrico Papi. Rivediamo la puntata in cui le vittime dello scherzo sono state Nicola Porro, Paola Di Benedetto, Antonio Zequila, Clemente Russo, Gianluca Scintilla ed Elisabetta Gregoraci.

Italia 1, alle 21.25, propone il telefilm FBI: Most Wanted con Julian Mcmahon.

Nell’episodio Sensi di Colpa la squadra ha il compito di trovare Maurice Hewitt che venti anni fa ha ucciso un agente di polizia. In quel periodo LaCroix stava svolgendo l’addestramento e ricorda l’accaduto.

In La bilancia della Giustizia 3 persone perdono la vita durante un scontro nato nel corso di un incontro di narcotici anonimi. A compiere gli omicidi è Eva, ragazza con problemi di droga.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda il film thriller del 1999, La figlia del generale con John Travolta. Il sottufficiale Brenne deve indagare sul violento omicidio del capitano Elizabeth Campbell, figlia del noto generale “Fighting Joe”. Nel corso delle ricerche riuscirà a scoprire inquietanti verità.

Nove, alle 21.25, trasmette il film azione del 2005, Mr & Mrs Smith con Brad Pitt e Angelina Jolie. I coniugi Jane e John Smith sono due abili criminali, stimati nel loro ambiente e ben pagati. Tutto si complica quando vengono incaricati di uccidersi a vicenda.

I film stasera su Iris, Rai Movie, Italia 2

Iris, alle 21.00, manda in onda il film poliziesco del 1991, Resa dei conti a Little Tokyo con Dolph Lundgren. I detective Murata e Kenner devono occuparsi di una band criminale della Yazuka giapponese. Durante inseguimenti e sparatorie uno dei due troverà la donna della sua vita.

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2018, Tutti i soldi del mondo con Michelle Williams. A Roma un’organizzazione di criminali calabresi rapisce Paul Getty III, nipote del magnate del petrolio. Per liberare l’ostaggio la cifra richiesta è 17 milioni di dollari.

Italia 2, alle 21.15, invece propone il film horror del 2015, The Gallows- l’esecuzione con Reese Mishler. Un gruppo di studenti durante la recita scolastica L’Esecuzione, un coetaneo muore impiccato. Vent’anni dopo l’accaduto gli studenti vogliono rimettere in scena la stessa opera ma….

Stasera in Tv giovedì 30 giugno 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2019, Into the ashes con Luke Grimes. Nick ha deciso di allontanarsi dalla criminalità trasferendosi in Alabama per ricominciare una nuova vita. Presto però il passato ricomincerà a tormentarlo.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2021, Le Parole che voglio dirti con Michael B. Jordan. Viene raccontata la storia del sergente Charles Monroe King, mandato in missione in Iraq. Qui inizia a scrivere un libro dedicato al figlio appena nato. Rimane però vittima di una bomba e non riesce a terminarlo. Sarà poi la moglie a completare la sua opera.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film avventura del 2016, Against the wild: viaggio attraverso il Serengeti con Ella Ballentine. Dopo un incidente aereo i bambini Ryan ed Emma e il loro cane si ritrovano da soli in Africa. Dovranno imparare a sopravvivere.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda fantastico del 2003, Hulk con Eric Bana. Il ricercatore Bruce Banner viene accidentalmente colpito da alcune radiazioni. Da quel momento ogni volta si innervosisce si trasforma in un mostro verde. Non riuscendo a controllarsi, decide di fuggire.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film fantastico del 2005, V per Vendetta con Natalie Portman. In una Inghilterra oppressa da una feroce dittatura, la giovane si Evey Hammond si allea con V, un uomo mascherato che lotta per ottenere libertà e giustizia.